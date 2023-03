BBB23: Polícia abre investigação contra MC Guimê e Cara de Sapato por importunação

Brothers Guimê e Sapato serão investigados por possível assédio em Dania Mendez no BBB 23

Nesta quinta-feira, 16, a Polícia Civil do Rio de Janeiro instaurou um inquérito para investigar as atitudes do cantor de funk MC Guimê e do lutador de MMA Antônio Cara de Sapato, pelo crime de importunação sexual. Os integrantes do Big Brother Brasil 23 estão sendo acusados de terem assediado a mexicana Dania Mendez durante a festa do líder.

Em uma nota enviada à Rede Globo, as autoridades disseram: “A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá instaurou inquérito para apurar o crime de importunação sexual. Diligências estão em andamento para apurar a conduta dos envolvidos”.

A delegada titular da Delegacia em questão, Viviane da Costa Ferreira Pinto, revelou que as imagens do programa estão sendo analisadas pelas autoridades. A ação dos dois confinados gerou grande revolta nas redes sociais e os internautas pediram que os dois fossem expulsos.

Nos vídeos em questão, MC Guimê aparece apalpando as nádegas da mexicana, sem o consentimento dela, enquanto a influenciadora tenta diversas vezes tirar a mão do cantor de seu corpo. Depois, Cara de Sapato tentou beijar Dania a força.

É sério que a Globo vai passar pano pra assédio? E se fossem Alface e Black no lugar de Guimê e Sapato? A Dania nunca mais vai querer pisar no Brasil #BBB23pic.twitter.com/lLB9Z9DrCL — Alexandre Rodriguez  (@lexandrez) March 16, 2023

Fred Desimpedidos debocha de momento que invadiu malas de Dania

Fred, do canal Desimpedidos, confessou realmente ter invadido a privacidade da nova integrante do reality, a influenciadora mexicana Dania Mendez, ao mexer nas malas dela. Enquanto conversava com a psicóloga Sarah Aline, o youtuber ainda debochou da situação, dizendo que esperava encontrar produtos brasileiros na mala da influenciadora. “Eu e a Marvvila mexemos no bagulho dela. Já chegou imagina lá e tem um Natura? Um Avon?”, ironizou Fred.