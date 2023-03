MC Guimê fala sobre a situação com Lexa: 'Buscando o perdão'

Em ida à delegacia, MC Guimê é questionado sobre o seu casamento com Lexa e ele é direto em sua resposta

O cantor MC Guimêesteve em uma delegacia no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 20, e foi abordado pela imprensa em sua chegada ao local. Tanto que o colunista Lucas Pasin, do site UOL, conseguiu uma declaração dele sobre o casamento com Lexa.

O colunista quisa saber como anda a relação deles e o artista foi bem direto em sua resposta. “Estamos buscando o perdão”, disse ele. Além disso, ele definiu o seu depoimento como tranquilo na delegacia.

Vale lembrar que Guimê foi à delegacia para prestar depoimento no inquérito que investiga a acusação de importunação sexual dele e de Cara de Sapato com a mexicana Dania Mendez na casa do BBB 23, da Globo. Ele e o lutador foram expulsos da atração por causa dos gestos que tiveram com a mexicana durante uma festa.

A esposa de MC Guimê, Lexa, ficou abalada com as cenas que viu do marido passando a mão no corpo de Dania e desabafou nas redes sociais. Ela apareceu chorando na web e foi encontrar o marido quando ele foi desclassificado do programa.

Tanto que ela desabafou nas redes sociais. “Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses para ver o Guimê brilhar. Guimê me conheceu com 19 anos, hoje eu tenho 28, eu cresci e amadureci ao lado dele e ele nunca foi essa pessoa. Eu estou assustada, triste e decepcionada. Dói demais! Eu estou arrasada, eu estou no fundo do poço. Estou machucada e não tenho força para nada. Não assistirei mais o programa e me retiro completamente desse cenário. Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim”, afirmou.