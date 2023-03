Lexa desabafa sobre a exposição de sua vida pessoal: "Abalada"

A cantora Lexa lamentou a exposição da sua vida pessoal após a eliminação de MC Guimê do BBB 23

Na tarde deste sábado, 18, Lexa(28) usou as redes sociais para fazer um desabafo. A cantora está passando um momento bastante delicado em sua vida pessoal após seu marido, o cantor MC Guimê (30), ser expulso do BBB 23 após assediar uma participante do reality show.

Através dos Stories do Instagram, a artista publicou um texto em que revela que sua saúde mental está abalada devido aos últimos acontecimentos, e afirmou que não vai deixar ninguém guiar seus passos e nem decidir sua vida.

"Lamento por toda essa exposição. Em 10 anos de carreira nunca fui uma artista polêmica. Às vezes o desespero faz isso com a gente, minha saúde mental está abalada. Eu só não posso deixar as pessoas guiarem meus passos e decidirem por mim a minha vida. Bola pra frente e bora trabalhar. Não é sobre ninguém, é sobre mim", desabou.

Mais cedo, Lexa se pronunciou no Twitter após o jornalista Leo Dias dar a notícia de que ela teria feito um festão para Guimê na casa de sua mãe, no Rio de Janeiro. Ela negou a informação e explicou que não houve festa, mas sim uma reunião com churrasco que é de costume de Darlin Ferratry.

"Passando pra dizer que não teve festa nenhuma, minha mãe fez um churrasco como costuma fazer aos finais de semana. E dormi praticamente o dia inteiro. A decisão da minha vida pessoal cabe a mim, obrigada a todos pelo carinho. Não falarei mais sobre esse assunto, eu tô exausta", disse a cantora.

