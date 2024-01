Tia defende MC Bin Laden após rótulo de fofoqueiro no BBB 24: 'Nunca omisso'

Em entrevista à CARAS Brasil, Maísa Ventura, tia de MC Bin Laden, comentou a dinâmica do BBB em que o músico foi classificado como fofoqueiro

MC Bin Laden (29) foi eleito como o mais fofoqueiro do BBB 24na última segunda-feira, 29, pelos colegas de confinamento na dinâmica do Sincerão. Porém, para sua tia, Maísa Ventura, o músico pode ter sido mal interpretado pelos demais brothers.

"Quem não gosta de uma fofoquinha?", diz ela, em entrevista à CARAS Brasil. "O Bin é muito comunicativo, às vezes tenta ajudar e é mal interpretado", completa a tia do participante do grupo Camarote do BBB .

"Ele é uma pessoa normal como qualquer um. Às vezes [pode] passar de fofoqueiro mas nunca como omisso", completou. Na dinâmica do Sincerão, o apresentador Tadeu Schmidt perguntou aos emparedados, Alane, Isabelle, Luigi e Juninho, ao anjo Fernanda e ao Líder quem era o mais fofoqueiro da casa.

Todos os participantes votaram em Bin Laden, que era o Líder da semana, com a justificativa de que ele "passa a informação para os outros". Apesar das cinco indicações, o artista levou na esportiva e em suas respostas, brincou dizendo que as páginas de fofoca já podem contratá-lo.

Na sua vez, o artista indicou Fernanda como a mais fofoqueira da casa. O apresentador ainda permitiu que o brother escalasse seu "time de fofoqueiros" e ele selecionou Pitel, Wanessa, Lucas e Luigi para se juntar a sua primeira escolha.

Nesta terça-feira, 30, o dançarino Luigi foi eliminado da casa mais vigiada do Brasil com 7,29% dos votos para ficar. Já nesta quarta, 31, os brothers terão a primeira Festa do Líder da edição, e na quinta, 1º, uma nova Prova do Líder começa.

