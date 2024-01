BBB 24: Vinicius abre o jogo sobre relação com Isabelle após reality

Em entrevista à CARAS Brasil, Vinicius Rodrigues contou quais seus planos após deixar o BBB e declarou torcida para sister

Eliminado do BBB 24, Vinicius Rodrigues (29) foi um personagem importante para a edição. Mesmo sendo o 5º participante a deixar a casa, ele teve tempo de criar alianças, traçar estratégias no jogo e desenvolver um interesse romântico por Isabelle (31), emparedada nesta semana.

"Eu me senti triste por sair tão rápido. Minha meta era chegar na final", diz à CARAS Brasil. "Eu estava conhecendo a Isa, achei ela uma pessoa incrível. Imagino que seremos amigos e espero que possamos dançar e curtir juntos [após o BBB] . Torço por ela."

Além de Isabelle, ele conta ter criado conexões que pretende levar para além do programa. Fora da casa, o atleta afirma que ainda está se adaptando à realidade, e tem recebido muitas informações e julgamentos. Para ele, este é o momento de canalizar suas energias para as novas oportunidades que virão.

"Sei quem eu sou como pessoa e não me defino pelo o que os outros falam", afirma. "Eu estava com um jogo coerente, feliz e sendo eu mesmo. Lógico, que um momento foi infeliz lá dentro em uma fala. O que eu mudaria era não ter ido comer aquele chocolate no quarto do líder [risos]."

Para o futuro, o atleta diz que pretende continuar trabalhando, seja nas pistas de corridas, passarelas ou até mesmo em eventos. Ele também aproveita o tempo para focar em seus treinos para os Jogos Paralímpicos de Paris, que ocorrem entre agosto e setembro deste ano. "Agora quero toda torcida para essa missão."

Vinicius foi eliminado no primeiro Paredão quíntuplo da história do reality, com 9,92% dos votos para permanecer, em uma disputa contra Alane, Pitel, Marcus Vinicius e Luigi. A dançarina recebeu 40,85% dos votos, o comissário 20,75%, a assistente social 15,96% e o vendedor 12,52% das escolhas para ficar na casa.

