Vinicius Rodrigues manteve contrato com a Globo após deixar BBB 24? Entenda

Quinto eliminado da 24ª edição do BBB 24, Vinicius Rodrigues deixou a casa mais vigiada do Brasil com 9,92% dos votos para ficar

Eliminado da 24ª edição do BBB, o atleta paralímpico Vinicius Rodrigues (29) manteve seu contrato com a Globo após deixar a casa mais vigiada do Brasil. O brother foi o quinto eliminado da edição, recebendo apenas 9,92% dos votos para permanecer no reality.

De acordo com apuração da CARAS Brasil, Vinicius deve manter seu contrato com a emissora do BBB até o final do mês de maio . O contrato se encerra meses antes dos Jogos Paralímpicos de Paris, que devem acontecer entre 28 de agosto e 8 de setembro.

Vinicius foi eliminado no primeiro Paredão quíntuplo da história do reality, em uma disputa contra Alane, Pitel, Marcus Vinicius e Luigi. A dançarina recebeu 40,85% dos votos, o comissário 20,75%, a assistente social 15,96% e o vendedor 12,52% das escolhas para ficar na casa.

Leia também: Esposa de Davi lamenta atitude de brothers no BBB 24 e cita 'ausência de empatia'

Após deixar o reality, ele esteve no programa Mais Você e conversou com Ana Maria Braga sobre seu futuro no esporte em 2024. O atleta disse que precisou abrir mão de algumas semanas de preparação para os Jogos para entrar no BBB, e afirmou que agora irá focar em trazer o ouro para o Brasil.

"Quando chegou essa proposta de ir para o BBB, eu encarei como se fosse esse período 'longe das pistas', como se fosse uma lesão. Então, se eu saísse do Big Brother em abril, eu conseguiria treinar e ir para a próxima missão, que seria os Jogos Paralímpicos de Paris."

VOTE NA ENQUETE DO PAREDÃO DESTA SEMANA:

Quem deve ficar no BBB 24? Alane

Isabelle

Juninho

Luigi

Um novo Paredão do BBB 24 foi formado na noite deste domingo, 28, sob o comando de Tadeu Schmidt. Após uma noite de votos, prova bate e volta e indicações, Alane, Isabelle, Juninho e Luigi foram os escolhidos para enfrentar a berlinda.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE VINICIUS RODRIGUES, EX-PARTICIPANTE DO BBB, NO INSTAGRAM: