BBB24: Vinicius revela se ainda poderá disputar Jogos Paralímpicos de Paris

Eliminado, Vinicius falou sobre a decisão de abrir mão da preparação e ir para o BBB 24

Vinicius falou sobre a Paralimpíadas durante sua participação no Mais Você na manhã desta quarta-feira, 24.

O atleta, que foi eliminado do Big Brother Brasil 24 na última terça-feira, 23, falou sobre a decisão de abrir mão da preparação da competição para participar do reality da Globo.

Ana Maria relembrou que o esportista levou a medalha de prata em Tóquio e questionou o que o motivou a abrir mão e optar pelo BBB.

"Isso foi um grande dilema. Na minha história, parece que tudo foi montado para eu ser um paratleta, minha vida me forjou a ser esse cara para aguentar essa rotina", começou Vinicius que disse se inspirar em Ayrton Senna para levar a bandeira do Brasil para o lugar mais alto do pódio.

O atleta recordou ter passado por uma lesão no último ano que o deixou 3 meses fora. "Quando chegou essa proposta de ir para o BBB [...] eu encarei como se fosse esse período "longe das pistas", como se fosse uma lesão. Então, se eu saísse do Big Brother em abril, eu conseguiria treinar e ir para a próxima missão, que seria os Jogos Paralímpicos de Paris", explicou o ex-brother, que ainda acrescentou que semana que vem, já estará nas pistas novamente.

Vinicius disse que quer muito trazer o ouro para o Brasil. "Quero muito poder tocar esse hino lá e é uma missão que eu, com certeza, vou dar toda a minha energia. Tem Paris 2024 e Los Angeles 2028, então enquanto eu tiver energia nesse coraçãozinho aqui, pode ter certeza que eu vou entregar o melhor para o meu país", finalizou.