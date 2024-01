BBB 24: Vinicius opina papo polêmico sobre Yasmin: "Não sou esse cara"

Vinicius participa do Mais Você e fala sobre polêmico papo dos brothers sobre o corpo das mulheres

Eliminado do Big Brother Brasil 24, Vinicius participou do tradicional café da manhã com Ana Maria Braga na manhã desta quarta-feira, 24.

Durante o bate-papo, a apresentadora mostrou o polêmico momento em que os brothers comentam sobre o corpo das meninas e citam Yasmin Brunet.

O atleta, que estava presente no Quarto do Líder quando a conversa aconteceu, disse que começou a perceber que o papo estava ficando estranho.

Ana, então, pergunta o que ele achou da conversa. "No começo estava mais para quem eu tinha mais afinidade e minha preferência, que é por morena. Mas quando chegou nessa questão de rotular corpo...", começou.

Em seguida, o esportista relembrou como mudou sua perspectiva após seu acidente: "Quando eu me vi, depois do meu acidente, sem um pedaço do meu corpo, eu aprendi muito sobre essa questão de ter autoestima e rotular corpos, o que é belo e o que não é belo. Eu nunca gostei desses estereotipados. Para mim, era mais do que eu gostava, foi como eu pontuei, Isa e Giovanna que foram as duas que chamaram a minha atenção ali na casa.

"Essa questão de padrão de corpo eu sou totalmente desconstruído porque eu aprendi na minha vida, aprendi a me ver bonito sem um pedaço do meu corpo e ver beleza no meu corpo. Então, eu não sou esse cara que rotula essas pessoas por estarem dentro de um padrão ou fora", finalizou o ex-brother.

Confira o que Vinicius disse durante o Mais Você: