BBB 24: Yasmin Brunet revela 'pena' dos ex-namorados: 'Devem ter sofrido’

Confinada no BBB 24, Yasmin Brunet ironiza sua vida amorosa e revela que sente 'pena' de todos os seus ex; entenda o motivo

Durante a madrugada desta quarta-feira, 24, Yasmin Brunet surpreendeu ao falar sobre sua vida amorosa durante o confinamento no Big Brother Brasil 24. A modelo, que já foi casada com o surfista Gabriel Medina, e teve um longo relacionamento com o modelo Evandro Soldati, revelou que sente 'pena' de seus ex-namorados.

O assunto surgiu quando MC Bin Laden ganhou um abraço da loira e rasgou elogios para a postura da sister dentro e fora do confinamento: “Eu nem esperava. Tomei até um susto. Obrigado. Yasmin é uma menina de coração gigante. Ninguém sabe", o funkeiro revelou que se surpreendeu ao conhecer a modelo durante sua estadia na casa mais vigiada do Brasil.

Bin Laden disse que nem esperava que fosse ganhar um abraço da Yasmin e disse que tomou até susto #BBB24pic.twitter.com/B8bzv0eoKF — Central Reality #BBB24 (@centralreality) January 24, 2024

Giovanna também entrou no assunto e disse que a loira era ‘incompreendida’ fora do reality show, já que circulam muitos rumores sobre sua vida pessoal. Bin rasgou elogios para a modelo novamente e disse que já chegou a se relacionar com uma pessoa parecida com Yasmin, que agradeceu e decidiu ironizar sua vida amorosa após o comentário oportuno do funkeiro.

"Coitado. Tenho pena dos meus ex todos. Devem ter sofrido muito”, Yasmin disse em tom de brincadeira: “Mas, ao mesmo tempo, eles tiveram a melhor pessoa do mundo e jamais terão outra igual. Então, valeu a pena”, a modelo abriu o coração sobre seus relacionamentos anteriores. Em outra conversa no reality, ela também revelou que mesmo solteira, está sempre 'apaixonada'.

Vale mencionar que na semana passada, Yasmin falou sobre sua experiência com o cancelamento após o término com o surfista no BBB 24. A loira, que foi ‘culpada’ pelo rompimento de Medina com sua família, contou que as falsas notícias deixaram marcas profundas em sua vida: “Hoje é bizarro, cara. Eu ‘destruí’ uma família”, iniciou o desabafo.

Yasmin ressaltou que essa é a visão que as pessoas têm sobre ela após a polêmica: “Foi o que eles falaram”, a loira lamentou a ‘culpa’ pelo rompimento envolvendo o padrasto, a mãe e a irmã de Medina. Na sequência, ela contou que não consegue se aproximar de outras pessoas sem ouvir comentários maldosos sobre a polêmica, mesmo após alguns anos.

Por que Yasmin Brunet é ‘culpada’ pelo conflito da família de Medina?

Na semana passada, a modelo Yasmin Brunet falou pela primeira vez sobre seu ex-marido, Gabriel Medina, durante o confinamento no Big Brother Brasil. Após anos de especulações, a loira comentou sobre ser apontada como culpada do rompimento entre o surfista e sua mãe. Relembre os detalhes dessa polêmica que veio à tona no BBB 24.