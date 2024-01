BBB 24: Esposa de Davi lamenta atitude de brothers: 'Ausência de empatia'

Em entrevista à CARAS Brasil, Mani Rego, esposa de Davi, também comentou sobre a vitória do brother na primeira prova Bate e Volta do BBB 24

Fora da casa mais vigiada do Brasil, Mani Rego (42) lamenta as atitudes dos brothers do BBB 24em relação ao seu marido, Davi (21). O motorista de aplicativo venceu a primeira prova Bate e Volta da edição neste domingo, 28, e celebrou a conquista sozinho, sem o apoio dos demais confinados.

" Foi sua primeira vitória dentro da casa [do BBB] . Acredito que merecia uma parabenização dos colegas, não veio", diz, em entrevista à CARAS Brasil. "Fiquei triste na hora porque esperava que fossem abraçar ele, seria importante ele se sentir queridoali."

Mani conta que, apesar da chateação, se animou ao ver a torcida que o marido conquistou fora do reality show —Davi já acumula 2,7 milhões de seguidores no Instagram, ficando atrás apenas de Beatriz, que conquistou 3,1 milhões. "Não me abalei porque o som da comemoração do Brasil inteiro com ele ecoou mais alto."

Leia também: Quem deve ficar no BBB 24? Vote entre Alane, Isabelle, Juninho e Luigi

A comerciante também avaliou as atitudes de Wanessa Camargo (40) e Yasmin Brunet (35) em relação a Davi. Na madrugada desta segunda-feira, 29, MC Bin Laden (29) e Isabelle (31) tiveram uma discussão após o cantor indicar a Cunhã Poranga diretamente ao Paredão.

Em uma conversa, Wanessa, Yasmin e Fernanda (32) criticaram o motorista de aplicativo, que se sentou para tomar um chá durante a briga. A integrante do grupo Pipoca ainda disse que o brother era "sociopata" pela atitude. "Ele estava sentado, calmamaente tomando seu chá", disse a cantora.

"Infelizmente essas atitudes só demostram falta de conhecimento do que é ser empático. Saber se colocar no lugar do outro é imprescindível para uma vida em coletividade, para mim é isso: ausência de empatia", avaliou Mani.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE DAVI, BROTHER DO BBB 24: