Pedro Scooby surge com Paulo André, Douglas Silva e Filipe Ret: ''Amizade de milhões''

29/04/2022

O que o BBB 22 uniu, ninguém separa! Os brothers Pedro Scooby (33), Paulo André (23) e Douglas Silva (33) estão mostrando que a amizade permanece firme e forte fora do confinamento.

Na noite de quinta-feira, 28, os amigos se encontraram com o rapper carioca Filipe Ret (36), de quem P.A. declarou que é fã desde 2013, em uma festa no Rio de Janeiro.

Em seu feed no Instagram, Pedro Scooby compartilhou registro do encontro.

"Nada é em vão…", escreveu ele na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs exaltaram os ex-brothers e o cantor. "Significado de entretenimento, diversão e alegria", disse uma. "A amizade de milhões!", destacou outra. "Quase não carregou te tão pesada essa foto", brincou um terceiro. "Arthur vai ficar p****** porque não chamou ele", disparou mais uma citando o campeão do BBB 22, Arthur Aguiar (33).

Nos Stories, Scooby ainda surgiu ao lado do empresário Gabriel David, namorado de Giovanna Lancellotti (28), do surfista Gabriel Medina (28) e do rapper L7nnon.

Scooby também contou que já era amigo de Ret. "O melhor da vida é saber que antes disso tudo, tinha uns caras que eram meus irmãos e esse aqui é um deles", disse o ex-BBB, que recordou história com o rapper. "Uma vez liguei pra ele e perguntei quanto ele cobrava pra fazer um show pra mim. Fiz um evento pra lançar meu vídeo de surfe. Nada, papai. Foi lá e cantou de graça pra uma multidão no meio da rua. Esse é o homem", celebrou ainda.

Vale lembrar que Filipe Ret é dono do hit Me Sinto Abençoado com MC Poze do Rodo, que virou trilha sonora do trio no BBB 22, e chegou a fazer show na casa mais vigiada do Brasil em uma festa.

Douglas Silva relembra que Pedro Scooby foi de penetra em seu casamento

Ao lado de Paulo André, Douglas Silva participou do programa Mais Você, na quinta-feira, 28. O ator relembrou quando Pedro Scooby foi de penetra em seu casamento com Carol Samarão, há 14 anos. “Ele foi de penetra no meu casamento e ele só me falou isso depois de seis, sete anos, quando eu estava fazendo o ‘Esquenta’. Quando ele me contou isso, eu fui ver o vídeo do meu casamento e acho que ele está até no meu álbum de casamento. Começou a nossa história há 14 anos, a gente se reencontrou depois de 6 anos no ‘Esquenta’ e, agora, com esse encontro no BBB. É destino”, disse DG.

PA e DG ressaltaram a relação que criaram com o surfista no confinamento. "Eu fico procurando onde foi o momento... Acho que a gente se olhou, desde o primeiro olhar a gente se conectou. Foi tudo muito intenso. Nossa amizade foi muito à parte do lugar que a gente estava. Qualquer lugar que a gente se encontrasse, ia ter a mesma vibe."

"É muito bonito nos assistir, aqui de fora a gente tem oportunidade de ver. Porque foi tudo muito espontâneo, foi o que fez ficar bonito", disse o atleta, que foi convidado para ser padrinho do casamento de Scooby com Cintia Dicker.

