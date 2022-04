BBB 22: Paulo André e Pedro Scooby vão à loucura com show de Filipe Ret e L7nnon

Rappers Filipe Ret e L7nnon sobem no palco durante festa no BBB 22 e reação dos brothers chama atenção dos internautas

CARAS Digital Publicado em 14/04/2022, às 08h19

A reação de milhões! Paulo André (23) e Pedro Scooby (33) vibraram com Filipe Ret e L7nnon entrando no palco da festa no BBB 22, na madrugada desta quinta-feira, 14!

Fãs, os brothers ficaram muito surpresos e animados com os rappers. O atleta olímpico, o surfista e Douglas Silva (33) não esconderam a alegria ao ver os nomes dos artistas no telão, pulando e gritando. Filipe Ret, ao lado de MCPoze do Rodo, é dono de uma das canções mais pedidas no programa, Me Sinto Abençoado.

"Esquece", disse L7nnon ao começar cantando Corte Americano, parceria dele com Ret. "Muito feliz de estar aqui com vocês, esquece tudo", completou ele.

"Festa linda, vibe boa", comentou Filipe Ret ao entoar seu hit Ilusão. L7 também cantou Perdição, Freio da Blazer e Celebrando a Vida, e Ret, Louco Pra Voltar e Invicto.

Os amigos PA e Scooby cantaram todas as músicas com os cantores. Além dos rappers, Luan Santana, Matheus Fernandes e Mari Fernandez também se apresentaram.

Nas redes sociais, a reação dos brothers roubou a cena e os internautas também ressaltaram a representatividade dos rappers em rede nacional. "Sabemos que o funk, trap e o rap no Brasil é algo discriminado e ver @FilipeRet e o L7 dando um show no bbb22 é outro patamar", "A reação do Scooby e PA vendo l7 e filipe ret me representa 200%", "Vivi pra ver @FilipeRet cantando na Globo! Que sonho! E a empolgação do PA e Scooby? aaaaa", "Filipe Ret e L7nnon na Globo. Vei, eu chorei, a rap vai dominar o Brasil, a primeira vez na vida que vi isso em rede nacional", "L7 e Ret com 50 dentes na boca de estar cantando lá. PA, Scooby e DG com 100 dentes agora".

Paulo André e Pedro Scooby trocam declarações após show

Após a surpresa, os brothers trocaram declarações. Paulo André disse que aguentaria ficar mais uma temporada no confinamento: "Fico mais 90 dias aqui".

Muito feliz com o show, Pedro Scooby afirmou: "Que demais. Não estou acreditando". Douglas abraçou os amigos e também comemorou a importância da dupla ter feito show na casa mais vigiada do Brasil. "Tem noção desses moleques tocando num dos maiores programas de uma das maiores emissoras do país?".

E o show continuou! Paulo André e Pedro Scooby cantaram Corte Americano no chuveiro depois do fim da festa na casa.

Arthur faz rima com romance de Paulo André e Jade

Enquanto tocava a música Sobre Nós, de Delacruz, Paulo André recordou que a canção fazia parte da playlist de Jade Picon (20). Arthur, então, se animou e criou um verso sobre o affair dos dois no programa. "Lembra da Jade... É na piscina, deitada na cama, ela estava assim, meio sensual pedindo, por favor, PA, cata o avental para cozinhar e fazer nosso ceviche. Quero ligar, ver se tu tá bolado comigo, siga cantando que eu vou cantar. Bota o colar que eu quero casar. Ela disse pra você, lá fora tu vai ver, é outra parada. É só eu e você, bora casar, bora viajar, nós dois juntinhos até o sol raiar", cantou.

Confira trechos do show de Filipe Ret e L7nnon no BBB 22:

"E ela me diz

Se tudo é uma ilusão

Eu vivi como eu quis

Se tudo é uma ilusão..." #RedeBBB#BBB22pic.twitter.com/kAJVSH9Z5P — Big Brother Brasil (@bbb) April 14, 2022

"Hoje tô pra te levar naquele lugar da primeira vez

Mas preciso saber se você vem" #RedeBBB#BBB22pic.twitter.com/ELHCULMF7S — Big Brother Brasil (@bbb) April 14, 2022