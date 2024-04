Nizam comenta reencontro com Yasmin na final do BBB 24: 'Pedi desculpas'

Fora do BBB 24, Nizam revelou que pediu desculpas mais uma vez para Yasmin durante o reencontro do elenco na grande final

Quarto participante eliminado do BBB 24, da Globo, o executivo de contas Nizam celebrou bastante o reencontro com todos os ex-colegas de confinamento na noite de terça-feira, 16, durante a grande final do reality show. Apesar do clima de festa, o ex-BBB revelou que tirou um tempinho para pedir desculpas novamente a Yasmin Brunet.

Durante sua passagem no confinamento, ao lado de outros brothers, Nizam fez alguns comentários sobre o corpo da modelo. No entanto, assim que foi eliminado da competição, ele reconheceu o erro e pediu perdão.

Yasmin, por sua vez, continuou no programa por mais um tempo e só conseguiu ter acesso aos acontecimentos nas últimas semanas, quando saiu do jogo. A modelo e Nizam se reencontraram pela primeira vez fora do reality apenas na noite da grande final.

Em entrevista ao site Quem, o affair da atriz Leticia Spiller contou como foi a reação da ex-colega de confinamento ao reencontrá-lo. "Pedi desculpas pra ela por tudo que falei e ela falou que a gente conversaria em outro momento", declarou ele, explicando que Yasmin Brunet optou por falar sobre o assunto em uma ocasião mais reservada.

Vale lembrar que essa não foi a primeira vez que Nizam entrou em contato com a famosa. Antes de se reencontrarem na final do BBB 24, ele contou que enviou mensagem para a loira e estava esperando o tempo dela para resolverem a situação.

Lucas Buda revela como está a situação com a ex-esposa

O capoeirista Lucas Henrique, o Buda, ainda está se acostumando com as mudanças em sua vida desde que saiu do BBB 24, da Globo, nas últimas semanas. Fora do reality show, o ex-participante abriu o coração e contou como está a situação com a ex-esposa, Camila Moura.

Para quem não acompanhou, a influenciadora anunciou o fim do casamento com Lucas enquanto ele ainda estava no confinamento. A decisão ocorreu depois de alguns flertes do capoeirista com a sister Giovanna Pitel. Com isso, o ex-brother só soube da notícia após ser eliminado do jogo.

"A gente está conversando. Seguindo a vida. Faz parte. Jogo é jogo, vida é vida. Quero colher muitas coisas boas aqui fora, apesar dos meus erros", declarou o ex-BBB em entrevista ao site Quem. E completou: "A gente tem que tocar a vida pra frente. Recebi muito carinho, mas muito hate também. Big Brother mexe muito com a cabeça das pessoas".

De acordo com Lucas Henrique, devido aos compromissos pós-reality, os dois ainda não tiveram a oportunidade de conversar pessoalmente. "Não [falei] presencialmente ainda, porque ainda não bateu agenda, mas a gente está conversando, sim", esclareceu Buda.