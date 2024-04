Fora do BBB 24, Lucas Buda revela como está a situação com a ex-esposa

Ex-participante do BBB 24, Lucas Buda abriu o jogo e revelou se já conversou com a ex-esposa, Camila Moura, após divórcio polêmico

O capoeirista Lucas Henrique, o Buda, ainda está se acostumando com as mudanças em sua vida desde que saiu do BBB 24, da Globo, nas últimas semanas. Fora do reality show, o ex-participante abriu o coração e contou como está a situação com a ex-esposa, Camila Moura.

Para quem não acompanhou, a influenciadora anunciou o fim do casamento com Lucas enquanto ele ainda estava no confinamento. A decisão ocorreu depois de alguns flertes do capoeirista com a sister Giovanna Pitel. Com isso, o ex-brother só soube da notícia após ser eliminado do jogo.

"A gente está conversando. Seguindo a vida. Faz parte. Jogo é jogo, vida é vida. Quero colher muitas coisas boas aqui fora, apesar dos meus erros", declarou o ex-BBB em entrevista ao site Quem. E completou: "A gente tem que tocar a vida pra frente. Recebi muito carinho, mas muito hate também. Big Brother mexe muito com a cabeça das pessoas".

De acordo com Lucas Henrique, devido aos compromissos pós-reality, os dois ainda não tiveram a oportunidade de conversar pessoalmente. "Não [falei] presencialmente ainda, porque ainda não bateu agenda, mas a gente está conversando, sim", esclareceu Buda.

Ao ser questionado sobre uma possível reconciliação do ex-casal, o ex-brother apenas respondeu: "Conversar pessoalmente ainda não e sobre isso em outro momento. Agora ainda a gente não tem a agenda".

Lucas Henrique ainda contou que irá procurar ajuda profissional para lidar com todos os últimos acontecimentos. "Várias coisas aconteceram. A ajuda psicológica é muito importante, não só pra mim, mas pra todo mundo. E faz parte, gente, é isso", concluiu.

