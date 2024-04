Quem está falando a verdade? Buda vai à justiça para recuperar bens

Eliminado do BBB 24, Lucas Buda vai à justiça para recuperar bens; Camila Moura alega que ex-brother se recusa a receber seus pertences

Após ser eliminado do BBB 24,Lucas Henrique ficou sabendo que está solteiro e que seu casamento com Camila Moura chegou ao fim. E parece que a novela entre o ex-casal ainda não se resolveu e pode estar na justiça.

Segundo dito pela assessoria do capoeirista disse à Revista Quem, ele não recebeu nada além do que levou para reality show. “Ele está sem celular, computador, chave de casa e outras coisas”, garantiram. A defesa da influencer negou a afirmação ao Portal LeoDias. “Os bens não foram entregues porque Lucas Henrique recusou-se a receber”, rebateram.

Ainda conforme o site do jornalista, a professora de História teria enviado os itens através de um amigo aos Estúdios Globo, mas o ex-brother não quis recebê-los de jeito nenhum."A Camila não pode entregar em um Uber. O Buda não quer que ninguém entregue, nem mesmo o amigo, nem a Camila e nem ninguém da equipe dela. A Globo pediu que ela mandasse as coisas dentro de um Uber", disse o assessor.

Camila desabafa sobre situação com Lucas fora do BBB 24

Ainda nesta quinta-feira, 11, Camila Moura usou as redes sociais para compartilhar um novo desabafo. Depois de causar polêmica em sua participação com o ex-marido ao vivo no ‘Mais Você', a influenciadora digital contou que passou por sessões de terapia para ‘botar a cabeça no lugar’ e se ‘reerguer’.

Divorciada e aparentemente ainda sem contato com o professor de educação física, Camila contou que não se sente preparada e está respeitando seu tempo para voltar a falar sobre o divórcio: “Passando aqui para agradecer as mensagens de carinho e o apoio que recebi de todo mundo, enfim, acho que dizer o óbvio né? Que existe uma vida real”, iniciou.

“Existem pessoas com sentimentos e emoções por trás da telinha do celular. Eu sou uma pessoa de verdade e eu tenho que lidar com o turbilhão de coisas como todo mundo tem que lidar. Queria dizer que estou bem, nada melhor do que uma noite de sono, uma sessão de terapia, aí, para botar a cabeça no lugar”, a influencer relatou.

Na sequência, Camila contou que está disposta a seguir em frente sem o ex: “Nada melhor do que um dia após o outro. Esse tem sido meu mantra, um dia após o outro. Dito isso, vou botar minha carinha no sol, vou salgar a bunda e lavar a alma no mar. É assim gente, é um passo de cada vez, um degrauzinho de cada vez, eu sou um ser humano”, explicou.

“A gata vai se reerguer, já venho aí toda reerguida em breve, mas respeitando meus limites, enfim tenho que seguir com meus compromissos, a vida não para”, finalizou a influenciadora.