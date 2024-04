Camila desabafa sobre situação com Lucas fora do BBB 24: ‘Lidar com turbilhão’

Divorciada e sem contato com Lucas Henrique fora do BBB 24, Camila Moura reaparece e faz novo desabafo após polêmicas

Após a eliminação de Lucas Henrique do Big Brother Brasil 24, Camila Moura usou as redes sociais para compartilhar um novo desabafo nesta quinta-feira, 11. Depois de causar polêmica em sua participação com o ex-marido ao vivo no ‘Mais Você', a influenciadora digital contou que passou por sessões de terapia para ‘botar a cabeça no lugar’ e se ‘reerguer’.

Divorciada e aparentemente ainda sem contato com o professor de educação física, Camila contou que não se sente preparada e está respeitando seu tempo para voltar a falar sobre o divórcio: “Passando aqui para agradecer as mensagens de carinho e o apoio que recebi de todo mundo, enfim, acho que dizer o óbvio né? Que existe uma vida real”, iniciou.

“Existem pessoas com sentimentos e emoções por trás da telinha do celular. Eu sou uma pessoa de verdade e eu tenho que lidar com o turbilhão de coisas como todo mundo tem que lidar. Queria dizer que estou bem, nada melhor do que uma noite de sono, uma sessão de terapia, aí, para botar a cabeça no lugar”, a influencer relatou.

Na sequência, Camila contou que está disposta a seguir em frente sem o ex: “Nada melhor do que um dia após o outro. Esse tem sido meu mantra, um dia após o outro. Dito isso, vou botar minha carinha no sol, vou salgar a bunda e lavar a alma no mar. É assim gente, é um passo de cada vez, um degrauzinho de cada vez, eu sou um ser humano”, explicou.

“A gata vai se reerguer, já venho aí toda reerguida em breve, mas respeitando meus limites, enfim tenho que seguir com meus compromissos, a vida não para”, disse a influenciadora, que conquistou milhões de seguidores depois anunciou na web depois que colocou um ponto final no relacionamento de 15 anos após ver os constantes flertes do ex-marido com Giovanna Pitel.

Vale mencionar que assim que Lucas foi eliminado do programa, a produção avisou que ele estava divorciado e cedeu espaço para ele comentar o assunto, se quisesse, durante o Bate Papo BBB na madrugada de ontem. O professor aproveitou para mandar um recado para ex-esposa e afirmou respeitar a decisão dela, mas gostaria de ter uma conversa.

Já na manhã desta quarta-feira, 10, Buda participou do Mais Você e foi surpreendido com Camila entrando ao vivo para falar sobre a situação. Na ocasião, a professora de história lamentou ter o primeiro contato com o ex-marido ao vivo no programa e disse que esperava que ele tentasse contatá-la durante a madrugada.

Eliminado do BBB24, Lucas não passou a noite em hotel:

Após ser eliminado do Big Brother Brasil 24 com 64,69% dos votos, Lucas Henrique parece não ter ido para o hotel que os recém-eliminados costumam ir. Segundo o portal Leo Dias, ao deixar o programa, Buda teve a primeira noite igual às demais e não dormiu no hotel. De acordo com fontes do veículo, ele teria dormido dentro dos Estúdios Globo; saiba mais.