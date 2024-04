Eliminado do BBB24, Lucas não passou a noite em hotel; saiba onde ele ficou

Após deixar o programa, Lucas dispensou hotel de recém-eliminados e passou a noite em local inusitado

Após ser eliminado do Big Brother Brasil 24 com 64,69% dos votos, Lucas Henrique parece não ter ido para o hotel que os recém-eliminados costumam ir.

Segundo o portal Leo Dias, ao deixar o programa, Buda teve a primeira noite igual os demais e não dormiu no hotel. De acordo com fontes do veículo, ele teria dormido dentro dos Estúdios Globo.

O ex-brother, que descobriu que estava solteiro assim que deixou o reality, teve receio da reação do público e preferiu permanecer no Projac.

A ex-mulher de Lucas, Camila Moura, anunciou na web que colocou um ponto final no relacionamento de 15 anos após ver os constantes flertes do marido com Pitel dentro do BBB.

Assim que foi eliminado do programa, a produção avisou que ele estava divorciado e cedeu espaço para ele comentar o assunto, se quisesse, durante o Bate Papo BBB na madrugada de ontem. Já na manhã desta quarta-feira, 10, Buda participou do Mais Você e foi surpreendido com Camila entrando ao vivo para falar sobre a situação.