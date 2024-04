MC Binn mostra primeiro encontro com Lucas fora do BBB 24: 'Amizade linda'

Fora do BBB 24, ex-brother MC Binn encantou os fãs ao compartilhar um registro do reencontro com o amigo, Lucas, após o confinamento

O jogo do BBB 24 chegou ao fim para Lucas Henrique e MC Bin Laden, mas a amizade construída entre eles dentro do reality show da Globo permanece firme e forte. Sempre muito receptivo com todos os colegas de confinamento, o cantor compartilhou o reencontro com o capoeirista após sua eliminação.

Em seu Instagram oficial, MC Bin Laden - que alterou o nome artístico para MC Binn - dividiu com os fãs o vídeo do momento em que os dois se viram pela primeira vez fora da casa mais vigiada do país. Apesar de terem ficado poucos dias afastados, no registro publicado é possível perceber que os ex-brothers estavam com saudade um do outro.

Na legenda, o artista escreveu: "Ontem foi dia de reencontro com o Budinha". Rapidamente, o público que torceu e os acompanhou durante os quase 100 dias de programa deixaram diversas mensagens carinhosas nos comentários.

"Amizade linda, tem que seguir aqui fora", declarou uma internauta. "Ganhou mais que R$ 3 milhões, quem tem um amigo, tem um tesouro, e o Bin é gigante!", disse outra. "Sorte pra vocês em todos os aspectos de suas vidas", desejou uma terceira.

Vale lembrar que MC Binn declarou apoio ao amigo antes mesmo do capoeirista sair do BBB 24. O cantor, inclusive, foi um dos primeiros ex-brothers a enviar um recado especial para Lucas no 'Bate-Papo BBB'.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC BIN LADEN (@mcbinladen)

Deniziane recebe apoio de brothers

Eliminados recentemente do BBB 24, da Globo, os ex-brothers MC Binn, Giovanna e Lucas Henrique enviaram um recado especial ao vivo para Deniziane, ex-colega de confinamento do trio. Durante a noite de quarta-feira, 10, a mineira usou as redes sociais para relatar que tem sofrido crises de ansiedade desde que saiu do reality show.

Apesar de fazerem parte de grupos rivais no jogo, os integrantes do Gnomo desejaram força e se colocaram à disposição para ajudá-la. Em participação ao programa 'A Eliminação', exibido no Multishow, os três últimos eliminados da competição deixaram uma mensagem para Deniziane.

"Quero mandar um recado para uma pessoa que não era do Gnomos: senhorita Anny, um abraço no seu coração e muita força para você. Vi que ela postou que passou por uma crise de ansiedade. Estamos juntos. Maior satisfação. No que precisar, estamos aqui. Pode chamar", declarou MC Binn. Confira!