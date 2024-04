BBB 24: Deniziane recebe apoio de brothers após relatar crise de ansiedade

Fora do BBB 24, MC Binn, Giovanna e Lucas Henrique mandaram um recado especial ao vivo para Deniziane após desabafo da mineira

Eliminados recentemente do BBB 24, da Globo, os ex-brothers MC Binn, Giovanna e Lucas Henrique enviaram um recado especial ao vivo para Deniziane, ex-colega de confinamento do trio. Durante a noite de quarta-feira, 10, a mineira usou as redes sociais para relatar que tem sofrido crises de ansiedade desde que saiu do reality show.

Apesar de fazerem parte de grupos rivais no jogo, os integrantes do Gnomo desejaram força e se colocaram à disposição para ajudá-la. Em participação ao programa 'A Eliminação', exibido no Multishow, os três últimos eliminados da competição deixaram uma mensagem para Deniziane.

"Quero mandar um recado para uma pessoa que não era do Gnomos: senhorita Anny, um abraço no seu coração e muita força para você. Vi que ela postou que passou por uma crise de ansiedade. Estamos juntos. Maior satisfação. No que precisar, estamos aqui. Pode chamar", declarou MC Bin Laden - agora MC Binn.

"Vou para BH logo mais. Se quiser um ouvidinho, um cafezinho, um pão de queijo...", disse Giovanna. Nas redes sociais, diversos fãs de Deniziane agradeceram o apoio dos ex-brothers durante o momento delicado da mineira.

"Gnomos dando aula de empatia e maturidade. Obrigada pelo apoio à Anny", escreveu uma internauta no site X, antigo Twitter. "Obrigada por esse carinho com a Anny, agradecemos muito pela força e parceria aqui fora! Ela merece muito", falou outra.

Deniziane desabafa sobre crises de ansiedade

Na noite da última quarta-feira, 10, Deniziane usou as redes sociais para compartilhar um desabafo com seus seguidores. A ex-participante do Big Brother Brasil 24 contou que tem enfrentado crises de ansiedade desde que deixou o programa. Anny ainda abriu o coração e revelou que seus problemas emocionais se intensificaram ainda mais nos últimos dias.

Através dos stories do Instagram, Deniziane trouxe o assunto à tona ao revelar que recebeu um buquê de flores de seus fãs. No entanto, ela ficou apreensiva quando o entregador demorou para encontrar o bilhete assinado pelos admiradores e com medo de que pudesse ser algum golpe ou situação de risco como um assalto.

Aproveitando o relato, a ex-sister também revelou que está enfrentando problemas de ansiedade e compartilhou que nunca havia enfrentado esse tipo de questão antes de participar do programa. Confira!