Fora do BBB 24, MC Bin Laden e Lucas Henrique dançam ao som de 'Calma Calabreso'

Continuando a amizade fora do BBB 24, MC Bin Laden e Lucas Henrique surgem juntos e dançam ao som do hit 'Calma Calabreso'

Eliminados do BBB 24, MC Bin Laden e Lucas Henrique já se reencontraram fora do reality show da Globo. Nesta quarta-feira, 10, o cantor e o professor decidiram fazer a alegria de seus seguidores e fazer um vídeo juntos sobre um momento viral da 24ª edição do programa.

Em seu perfil oficial do Instagram, Bin apareceu dançando ao lado de Lucas ao som do hit 'Calma Calabreso'. A música foi feita inspirada na confusão entre o professor e Davi dentro da casa mais vigiada do Brasil, com direito a envolvimento do funkeiro na treta.

Sorridentes, os dois fizeram a coreografia da canção e se divertiram juntos para seus seguidores. Nos comentários, a web se divertiu com o registro. "Que momento", declarou o apresentador Tadeu Schmidt. "Saudades de vocês", disparou a ex-sister Leidy Elin. "Bin é melhor amigo que alguém pode ter", disse um internauta. "Buda ganhou na loteria a amizade de milhões", escreveu outro.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC BIN LADEN (@mcbinladen)

Lucas Henrique tem pós-BBB 24 diferente de outros eliminados

Eliminado do BBB 24 na noite de terça-feira, 9, o ex-brother Lucas Henrique está tendo um pós-reality um pouco diferente dos demais colegas de confinamento. Segundo o portal LeoDias, o capoeirista não descansou em um hotel depois de sua participação no 'Bate-Papo BBB' e decidiu permanecer nos estúdios da Globo.

A escolha de Lucas teria acontecido por medo de como seria tratado pelo público em um primeiro momento. Por isso, ele preferiu passar a noite no Projac. Assim que deixou a casa mais vigiada do país, o ex-brother soube através da produção que Camila Moura, agora sua ex-esposa, havia pedido o divórcio.

Durante o bate-papo com os apresentadores Thais Fersoza e Ed Gama, com quem Lucas Henrique teve um primeiro contato direto com maiores informações, o capoeirista comentou a decisão da ex-mulher. Sincero, ele admitiu sentir falta de algumas coisas durante o confinamento, mas enfatizou que procurou respeitar os limites estabelecidos, principalmente físicos.

"A casa mexe muito com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. A gente sente muita falta de coisas que são muito importantes para gente no nosso dia a dia", disse o ex-brother, que aproveitou para mandar um recado para Camila. "Em relação a isso, imagino que a gente possa conversar, trocar uma ideia, e resolver", concluiu ele.