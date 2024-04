MC Binn revela o desejo de conversar com Buda: ‘Hoje ele sai’

MC Binn escreve mensagem sobre a possível eliminação de Lucas Henrique, o Buda, do BBB 24, e o desejo de conversar com o amigo

O cantor MC Binn, que era conhecido como MC Bin Laden, escreveu uma mensagem nas redes sociais para falar sobre a possibilidade de Lucas Henrique, o Buda, ser eliminado do BBB 24, da Globo. O rapaz está no paredão contra Alane e Isabelle e está com a porcentagem mais alta nas enquetes que avaliam a possibilidade de eliminação.

Assim, Binn contou que quer conversar com o parceiro quando ele deixou o jogo. "Família, hoje o Buda sai e tomei ciência de coisas que não vi lá dentro e até coisas relacionada a minha pessoa. Mas, nesse momento, me vejo num lugar de não apontar ele, e sim dar um ombro amigo pra troca ideia e ajudá-lo no que for preciso. Entendeu? Como amigo, vamos trocar várias ideias sobre erros e acertos e deixar claro tudo, mas sem passar pano pro errado, pra saber reconhecer as falhas e saber o que fazer com isso", disse ele.

E completou: "E quem curte ele ou até mais ou menos que deseje força, porque nem tenho noção de como ele vai lidar com tudo aqui fora".

Família , Hoje o Buda sai e tomei ciência de coisas que não vi lá dentro e até coisas relacionada a minha pessoa.



Mais nesse momento me vejo num lugar de não apontar ele, e sim dar um ombro amigo pra troca ideia e ajudá-lo no que for preciso tendeu ? — MC BINN (@mcbinladen) April 9, 2024

MC Binn fala sobre vergonha no BBB 24

O cantor MC Bin Laden, que vai mudar o nome para MC Binn, revelou qual foi o momento que o deixou com vergonha no BBB 24, da Globo. Ele foi eliminado do jogo na noite de quinta-feira, 4, após enfrentar Davi no paredão. Com isso, o artista contou que ficou envergonhado por causa da briga com Davi após um Sincerão.

"Tenho muita vergonha do que aconteceu ali, não isento do meu erro, eu reconheço meu erro. Peço desculpas, tentei falar com a produção quando eu estava saindo. Não quis fazer ao vivo pra não parecer uma coisa pensada, forçada. Sinto vergonha", disse ele.

Então, ele contou que não gostava das conversas após o Sincerão. "Estava cansado mentalmente, com saudade da minha família, não estava feliz comigo mesmo, vi que tinha engordado, não conseguia treinar. Queria um tempo para pensar", afirmou.