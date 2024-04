MC Bin Laden revela do que sentiu vergonha no BBB 24

Em desabafo sincero no Mais Você, MC Bin Laden revela qual foi o momento que sentiu vergonha no BBB 24

O cantor MC Bin Laden, que vai mudar o nome para MC Binn, revelou qual foi o momento que o deixou com vergonha no BBB 24, da Globo. Ele foi eliminado do jogo na noite de quinta-feira, 4, após enfrentar Davi no paredão. Com isso, o artista contou que ficou envergonhado por causa da briga com Davi após um Sincerão.

"Tenho muita vergonha do que aconteceu ali, não isento do meu erro, eu reconheço meu erro. Peço desculpas, tentei falar com a produção quando eu estava saindo. Não quis fazer ao vivo pra não parecer uma coisa pensada, forçada. Sinto vergonha", disse ele.

Então, ele contou que não gostava das conversas após o Sincerão. "Estava cansado mentalmente, com saudade da minha família, não estava feliz comigo mesmo, vi que tinha engordado, não conseguia treinar. Queria um tempo para pensar", afirmou.

Leia o discurso de eliminação de Tadeu para a saída de Bin:

"Quando eu terminar, seremos 7. Como um paredão pode ser curioso, né. Que ironia. Logo no paredão duplo da temporada, aí estão eles: Bin e Davi, cara a cara. Tá aí uma das cenas mais marcantes do BBB 24, cena forte, e que aconteceu mais de uma vez. Bin e Davi cara a cara, borrando a maquiagem, marcando os óculos, nariz com nariz, boca com boca… Agora, voto contra voto, que é o que interessa. No caso de vocês, o acaso colocou cada um em um canto oposto, mas vocês tinham muito mais motivos para estarem do mesmo lado. Vocês têm muito mais em comum do que diferenças. A infância sofrida, a luta desde cedo por uma vida melhor, o orgulho das conquistas que vieram com tanto suor, mas, principalmente, quando entram nesta casa, vocês têm o mesmo perfil. Vieram para jogar, estilos muito diferentes, jogadas que não se parecem em nada, mas ambos vieram para jogar. Acertando, errando, tentaram jogar o tempo inteiro. Se entregaram ao máximo a essa missão, como se entregam ao máximo a tudo nessa vida", afirmou ele.

"Esse baiano já vendeu todo tipo de produto que você possa imaginar. E hoje você não quer apenas o dinheiro da corrida como motorista de aplicativo. Ele coloca uma peruca, uma panela na cabeça, ele quer o passageiro com um sorriso no rosto, ele quer cinco estrelas na avaliação, ele quer ter condições de realizar o sonho de ser médico. Esse cantor de funk já é vencedor só de ter nascido, você sabe disso, mas não cansa de vencer na vida. Dos excessos do corpo aos males da cabeça, ele vence um por um, na raça. E, assim, o menino que passava por baixo da catraca do ônibus, porque não tinha dinheiro para a passagem, ganhou passagens para mostrar seu trabalho no mundo todo", completou.

"No BBB, é como se esses dois grandes caras tivessem se encontrado para um duelo. Estilo faroeste, um de costas para o outro, cada um dá 10 passos, vira e apenas um fica de pé. E foi assim o grande duelo do BBB 24. Primeiro passo, uma conversa despretenciosa, uma mensagem mal recebida. Passo dois, mensagem passada adiante, intrigas, consequências importantíssimas para o desenrolar do jogo. Três, rivalidade criada. Quatro, Bin se apresenta para defender um amigo, o clima esquenta. Cinco, manipulador, moleque, eu falo na cara, calabreso. Seis, cara a cara, atritos, nariz na maquiagem. Sete, Davi se apresenta para defender um amigo, o clima esquenta. Oito, maluco, traíra, seu cobra, seu comédia. Nove, cara a cara, gritos, óculos manchados. Dez, paredão, votos, um segue de pé, um cai. Cai um cara que foi peça chave em diversos momentos decisivos da temporada. Quem cai fora do jogo é você, Bin", finalizou.