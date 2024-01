Luciele Di Camargo sai em defesa da sobrinha, Wanessa Camargo: ‘Não vão conseguir’

Tia de Wanessa Camargo, Luciele Di Camargo se pronuncia ao ver vídeo de Luana Piovani falando do namoro da sobrinha com Dado Dolabella

A atriz Luciele Di Camargo apareceu nas redes sociais para defender a sobrinha Wanessa Camargo, que está confinada na casa do BBB 24, da Globo. Ela fez um comentário em um post do colunista Leo Dias sobre o vídeo da atriz Luana Piovani sobre o namoro de Wanessa e Dado Dolabella.

Em seu comentário, Luciele não citou o nome de Piovani, mas deu a sua opinião sobre quem alfineta a sua sobrinha. “O BBB é sobre a Wanessa, sobre a pessoa que ela é. E por mais que vão tentar, não vão conseguir deturpar a imagem dela, sabe por quê? Porque a Wanessa é especial demais, humilde demais, verdadeira demais, transparente demais e super, mega talentosa”, disse ela.

Saiba o que Luana Piovani falou sobre Wanessa Camargo

Nesta quinta-feira, 11, Luana Piovani causou ao usar suas redes sociais para opinar sobre o relacionamento de Wanessa Camargo e Dado Dolabella. A atriz relembrou seu conturbado namoro com o ator, incluindo a denúncia de agressão. Além disso, criticou os elogios do público às declarações da cantora, que exalta o namorado durante seu confinamento no BBB 24.

“Essa coisa do casal fofo... ela está lá e está levando o namorado dela, que é um agressor. Não importa se hoje ele come ou não come carne. Depois que eu fiz a denúncia, três mulheres vieram falar comigo que apanharam dele. A gente chama quem comete crime de criminoso”, disse ela.

“Wanessa muito querida, batalhadora, estudiosa e dona do seu destino não está lá sozinha, mas com a sombra de um criminoso ao lado dela. Se você acha que tudo bem se relacionar com um cara que já agrediu quatro mulheres, parabéns, é uma escolha sua. Mas de novo o Brasil todo passar pano para um criminoso é problema nosso”, disparou.

“Cada um tem o ídolo que merece e escolhe para si quem quer admirar. Minha régua é bem alta, mas nem todos são assim. Eu não ouço as músicas da Wanessa, e o namorado dela”, a loira massacrou: "De qualquer maneira, fiquem atentos porque são vocês que fazem os ídolos do Brasil. Depois não reclamem se os representantes do Brasil forem mulheres tolerando violência e homens enaltecidos sendo agressores e criminosos”, disse a atriz, que lembrou da participação de Dado no reality ‘A Fazenda’, pouco após a denúncia de agressão: “Foi o que aconteceu quando ele participou do reality que ele ganhou”, disse.

“Tinha seis meses que ele tinha me batido, e o pessoal votou para ele ganhar. Pode ser que ele vire um gatinho brasileiro como muitos aí... lamento por vocês que fazem, conscientemente ou não, essas bostas pessoas queridas”, Luana finalizou a declaração sobre o novo relacionamento da cantora, que já revelou que está "quase casada" com Dado durante seu confinamento no reality.