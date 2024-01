Luana Piovani massacra namoro de Wanessa e Dado Dolabella: “Lamento por vocês”

Luana Piovani relembra namoro conturbado com Dado Dolabella e critica duramente o relacionamento de Wanessa após confinamento no BBB 24

Nesta quinta-feira, 11, Luana Piovani causou ao usar suas redes sociais para opinar sobre o relacionamento de Wanessa Camargo e Dado Dolabella. A atriz relembrou seu conturbado namoro com o ator, incluindo a denúncia de agressão. Além disso, criticou os elogios do público às declarações da cantora, que exalta o namorado durante seu confinamento no BBB 24.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Luana lembrou que também se viu envolvida no reality show durante a participação de seu ex-marido, Pedro Scooby. Por isso, ela acha preocupante o confinamento da cantora: “Essa coisa do casal fofo... ela está lá e está levando o namorado dela, que é um agressor”, iniciou.

“Não importa se hoje ele come ou não come carne. Depois que eu fiz a denúncia, três mulheres vieram falar comigo que apanharam dele. A gente chama quem comete crime de criminoso”, Luana relembrou sua denúncia contra o ator nos anos 2000. A atriz ainda fez questão de evidenciar que não tem nada contra a cantora, a questão é o seu relacionamento.

“Wanessa muito querida, batalhadora, estudiosa e dona do seu destino não está lá sozinha, mas com a sombra de um criminoso ao lado dela. Se você acha que tudo bem se relacionar com um cara que já agrediu quatro mulheres, parabéns, é uma escolha sua. Mas de novo o Brasil todo passar pano para um criminoso é problema nosso”, disparou.

Luana ainda fez um alerta sobre o relacionamento: “Cada um tem o ídolo que merece e escolhe para si quem quer admirar. Minha régua é bem alta, mas nem todos são assim. Eu não ouço as músicas da Wanessa, e o namorado dela”, a loira massacrou: "De qualquer maneira, fiquem atentos porque são vocês que fazem os ídolos do Brasil”, opinou.

“Depois não reclamem se os representantes do Brasil forem mulheres tolerando violência e homens enaltecidos sendo agressores e criminosos”, disse a atriz, que lembrou da participação de Dado no reality ‘A Fazenda’, pouco após a denúncia de agressão: “Foi o que aconteceu quando ele participou do reality que ele ganhou”, disse.

“Tinha seis meses que ele tinha me batido, e o pessoal votou para ele ganhar. Pode ser que ele vire um gatinho brasileiro como muitos aí... lamento por vocês que fazem, conscientemente ou não, essas bostas pessoas queridas”, Luana finalizou a declaração sobre o novo relacionamento da cantora, que já revelou que está "quase casada" com Dado durante seu confinamento no reality.

Luana Piovani viveu relacionamento conturbado:

Para quem não se lembra, Luana e Dado namoraram entre 2006 e 2008. O artista, inclusive, chegou a ser condenado pela Lei Maria da Penha por agredir fisicamente a então namorada e sua camareira. Apesar da condenação do ex-namorado, a atriz já declarou anteriormente que não recebeu apoio e enfrentou uma onda de críticas por denunciar as agressões.

"Eu fui agredida numa época em que não tinha rede social, hashtag e close maquiado falando 'mexeu com uma, mexeu com todas'. Eu fui espezinhada, só tive apoio dos meus amigos e da minha família. As pessoas faziam chacota com o que eu tinha vivido", Luana desabafou em participação ao podcast Acessíveis Cast, em maio do ano passado.