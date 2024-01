BBB 24: Wanessa não segura a emoção ao falar de Dado Dolabella: “Quase casados”

Vai ter casório? Wanessa Camargo abre o coração e quase chora ao revelar detalhes do relacionamento com Dado Dolabella no BBB 24

Wanessa Camargo está apaixonadíssima! Durante a noite da última terça-feira, 09, a cantora abriu seu coração sobre sua vida amorosa com os brothers do Big Brother Brasil. Confinada, ela se emocionou ao compartilhar detalhes de seu relacionamento com Dado Dolabella. Segundo ela, a relação deles já é praticamente um casamento.

Durante uma roda de apresentações para integrar os novos participantes do Grupo Puxadinho da casa, Wanessa fez questão de expressar seu amor por Dado. A filha de Zezé di Camargo deixou claro que está "muito comprometida" com o ator ao compartilhar seu status atual de relacionamento fora do reality. Apesar de não revelar se pretende subir ao altar novamente, ela se considera 'quase casada'.

“Não sou casada, mas quase casada. Porque é um relacionamento muito sério, muito comprometido, muito amoroso, muito tudo”, disse emocionada e brincou com a situação ao segurar as lágrimas com a saudade do amado: “Vou chorar de novo”, Wanessa finalizou as declarações sobre seu namoro, que começou nos anos 2000, mas passou por um intervalo de quase 20 anos.

Na época, eles viveram um relacionamento conflituoso e decidiram colocar um ponto final após quatro anos de namoro, antes de reatarem. Nesse meio tempo, Wanessa começou a namorar novamente e subiu ao altar com o pai de seus dois herdeiros. Mas a relação também chegou ao fim após 17 anos juntos. Pouco tempo depois, ela reatou com Dado.

Vale mencionar também que essa não foi a primeira vez que a artista deixou seus sentimentos escaparem durante o reality. Em uma conversa descontraída durante a primeira prova do líder de resistência, a estrela contou para os colegas que é o namorado quem faz a comida para ela, já que ela não sabe cozinhar.

“Quem cozinha é meu namorado-marido”, afirmou ela. Um brother perguntou: “Ele tá com aquele cabelinho safado ainda?”. E ela disse: “Está, um gato. E ele cozinha para caramba”. Ao ver a repercussão, Dado respondeu ao comentário da amada. “Cozinho, lavo e passo, gostosura! Quanto mais pedras jogarem, maior vai ser nosso castelo”, afirmou ele.

