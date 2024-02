Luana Piovani revela motivo para não dar ‘nem bom dia’ para atriz famosa

É mágoa? Luana Piovani resgata confusão do passado e revela motivo pelo qual cortou as relações com atriz global; entenda

Nesta quarta-feira, 28, Luana Piovani usou as redes sociais para resgatar uma polêmica do passado. É que a loira não gostou de ver uma publicação que insinuava uma suposta mágoa com outra atriz famosa, Carolina Dieckmann. Embora tenha negado o ressentimento, a apresentadora revelou o motivo pelo qual evita até mesmo cumprimentar sua ex-colega de trabalho.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Luana, que é conhecida por ser sincerona e falar na lata, esclareceu sua relação com a artista. A apresentadora explicou que não guarda rancor da loira, mas sim assumiu um posicionamento desde que as duas protagonizaram uma polêmica envolvendo seu namoro com Dado Dolabella.

Luana compartilhou um vídeo com os dizeres: “Guarda mágoas há 15 anos de Carolina Dieckmann” e esclareceu sua postura: “Isso não é mágoa, gente sem noção! É posicionamento!”, disparou Piovani, alfinetando ainda Carolina: “De mulher machista o mundo está cheio, mas não dou nem bom dia”, escreveu sem rodeios.

Em outubro do ano passado, Luana também usou sua conta para alfinetar Dieckmann. Através dos stories do Instagram, ela reacendeu a polêmica ao compartilhar um vídeo no qual Carolina opinava sobre os ataques machistas enfrentados pela cantora Luísa Sonza, que foi alvo de comentários depois que expôs uma traição.

Porém, Luana fez questão de destacar que também foi recebeu ataques quando denunciou Dado Dolabella por agressão. A apresentadora afirmou que não recebeu apoio de Carolina, o que adicionou mais lenha à fogueira: “Maturidade é tudo! Você fez o mesmo comigo, mas eu tinha apanhado”, Piovani disparou em seu stories no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luana Piovani (@luapio)

Luana Piovani viveu relacionamento conturbado:

Para quem não se lembra, Luana e Dado namoraram entre 2006 e 2008. O artista, inclusive, chegou a ser acusado de agredir fisicamente a então namorada e sua camareira. Apesar da condenação do ex-namorado, a atriz já declarou anteriormente que não recebeu apoio e enfrentou uma onda de críticas por denunciar as agressões.

"Eu fui agredida numa época em que não tinha rede social, hashtag e close maquiado falando 'mexeu com uma, mexeu com todas'. Eu fui espezinhada, só tive apoio dos meus amigos e da minha família. As pessoas faziam chacota com o que eu tinha vivido", Luana desabafou em participação ao podcast Acessíveis Cast, em maio do ano passado.

Luana também já causou polêmica ao usar suas redes sociais para opinar sobre o relacionamento de Dolabella com sua nova namorada, Wanessa Camargo, desde que ela entrou no BBB 24. A atriz relembrou seu conturbado namoro com o ator, incluindo a denúncia de agressão. Dado, por sua vez, já se defendeu dos comentários da ex.