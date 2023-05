Luana Piovani relembra julgamentos após denunciar agressão de Dado Dolabella: ''Faziam chacota''

Em entrevista, atriz Luana Piovani recorda quando foi agredida pelo então namorado, Dado Dolabella, e fala sobre falta de sororidade

A atriz Luana Piovani (46) recordou a agressão que sofreu de Dado Dolabella (42) na época em que se relacionaram. Em entrevista ao podcast Acessíveis Cast, apresentado por Titi Müller (36) e Mari Moon (40), ela disse que foi muito julgada e que faltou sororidade na época.

No episódio, divulgado na quinta-feira, 25, a loira contou sobre as críticas que recebeu e avaliou que a falta das redes sociais fez com que o assunto não fosse levado tão a sério, já que não tinha espaço para a discussão

"Eu fui agredida numa época em que não tinha rede social, hashtag e close maquiado falando 'mexeu com uma, mexeu com todas'. Eu fui espezinhada, só tive apoio dos meus amigos e da minha família. As pessoas faziam chacota com o que eu tinha vivido", desabafou.

Luana e Dado namoraram entre 2006 e 2008. O ator, atual de Wanessa Camargo (40), foi condenando em 2014 pela Lei Maria da Penha por agredir fisicamente a então namorada e a camareira da atriz.

Durante a conversa, Piovani também comentou sobre maternidade. Mãe de Dom, e dos gêmeos Liz e Bem, frutos do antigo relacionamento com Pedro Scooby. "Se não diz respeito à saúde dos meus filhos, pode vir que eu tô pronta", disse ela. "A gente tem que organizar este lugar de devoção pelos nossos filhos para poder viver a nossa vida também (...) Se eu não me priorizar, sei que eles não poderão usufruir do que eu tenho de melhor", afirmou.

Confira a entrevista de Luana Piovani:

