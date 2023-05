Luana Piovani exibe corpaço sarado ao aparecer só de biquíni hot pants

Luana Piovani ostenta a barriga reta e o decote poderoso ao aparecer de biquíni nas redes sociais

A atriz Luana Piovani (46) esbanjou sua boa forma ao aparecer apenas de biquíni estiloso em imagens nas redes sociais. Nesta semana, a estrela surgiu com um modelito estilo hot pants e com estampa no top.

O modelito destacou a barriga reta e sarada dela, suas pernas torneadas e o decote poderoso. Nos comentários das imagens, ela foi muito elogiada pelos seguidores.

“Que mulherão”, disse um seguidor. “Bem bonita de biquíni”, afirmou outro. “Que gata”, declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luana Piovani (@luapio)

Luana Piovani desabafa e chora: "Estou me sentindo insegura"

Luana contou que se sente ameaçada por conta da ação movida em Portugal, onde ela mora, por Pedro.

"Acho que esse era o lugar em que todo mundo estava esperando que eu chegasse. Porque eu já falei que guerreira é a Xena. Eu sou é abusada, mesmo. Estou sempre reivindicando meus direitos na internet até ter sido colocada mordaça em minha boca, mas agora estou aqui, do jeito que uma grande parte das pessoas queria. Estou chorando. Me sentindo insegura, ameaçada", começou.

Na sequência, Luana disse que tem bons profissionais a auxiliando no processo, mas que mesmo assim se sente insegura por conta das leis do país.

"Apesar de ter bons advogados e ser bem assistida, quando um processo vai para as mãos de um juiz, está nas mãos de uma pessoa que não te conhece, não conhece a sua história. Dentro dela tem a história dela, de onde é criada, de que jeito, no que acredita. Nós estamos falando de um país como Portugal, onde uma juíza manda uma mulher que foi agredida por seu companheiro ir jantar com ele. É isso. Eu sei que ele está organizando tudo, porque fez isso a vida inteira, mas finalmente estou me sentindo insegura. Estou achando que além deste punhal que recebi, e além desse outro aqui que foi enfiado por uma criança, mesmo saber o que estava fazendo. Instruída para que apunhalasse a própria mãe, está vindo outro aqui. Vou levar meu dia, tomar meu banho de mar, fazer as orações e fazer as coisas todas", explicou.