Luana Piovani alfineta postura de Carolina Dieckmann: “Fez o mesmo comigo”

Luana Piovani resgata polêmica do passado e manda recado sincero para Carolina Dieckmann; entenda o que aconteceu

Nesta quarta-feira, 18, a atriz Luana Piovani trouxe à tona uma polêmica do passado. A loira usou as redes sociais para alfinetar uma de suas colegas de profissão, Carolina Dieckmann. Além de criticar a postura da também atriz, a apresentadora revelou que ainda guarda ressentimentos de uma briga entre as duas.

Através de stories do Instagram, Luana ressuscitou a polêmica ao compartilhar um vídeo em que Carolina opina sobre os recentes ataques sofridos por Luísa Sonza: “Me pergunto: 'até quando uma pessoa que sofre alguma coisa, uma traição, tem que rebater críticas por estar em uma situação vulnerável?'”, diz Dieckmann.

“Não entendo muito e fico me perguntando de onde vem esse clique da maldade? A primeira coisa é falar mal, é atacar uma pessoa que já está sofrendo", Carolina expressou sua solidariedade para Luísa Sonza, que recebeu uma onda de comentários negativos nas redes sociais após expor a traição do ex-namorado, Chico Moedas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luísa Sonza MeuMel (@luisasonzameumel)

Mas Luana fez questão de lembrar que também recebeu uma série de ataques quando denunciou Dado Dolabella por agressão. A apresentadora, inclusive, alegou que não recebeu o apoio de Carolina: “Maturidade é tudo! Você fez o mesmo comigo, mas eu tinha apanhado”, Piovani disparou em seu stories no Instagram.

Luana Piovani resgata polêmica com Carolina Dieckmann - Reprodução/Instagram

Luana Piovani viveu relacionamento conturbado:

Para quem não se lembra, Luana e Dado namoraram entre 2006 e 2008. O artista, inclusive, chegou a ser condenado pela Lei Maria da Penha por agredir fisicamente a então namorada e sua camareira. Apesar da condenação do ex-namorado, a atriz já declarou anteriormente que não recebeu apoio e enfrentou uma onda de críticas por denunciar as agressões.

"Eu fui agredida numa época em que não tinha rede social, hashtag e close maquiado falando 'mexeu com uma, mexeu com todas'. Eu fui espezinhada, só tive apoio dos meus amigos e da minha família. As pessoas faziam chacota com o que eu tinha vivido", Luana desabafou em participação ao podcast Acessíveis Cast, em maio deste ano.

O que aconteceu entre Luana Piovani e Carolina Dieckmann?

Apesar da polêmica ter ganhado um novo capítulo com a declaração de Luana, sua desavença com Carolina não é de hoje! Em 2018, Piovani alegou uma live que não recebeu apoio de Dieckmann quando denunciou a agressão do ex-namorado, e que, inclusive, teria sido criticada pela loira por expor a situação.

“Carolina Dieckmann é bonita, estudada, inteligente, tem informação, é viajada, mãe de homem... Não tem menina, mas está criando dois homens para botar no mundo. Sabe o que ela falou quando eu fui agredida? Então eu vou contar pra vocês! Ela falou assim: 'Boate não é lugar de brigar. Eles deveriam ter ido pra casa'”, disse a mãe de Dom, Ben e Liz, frutos da relação com Pedro Scooby.

Conforme reforçado em sua recente declaração, Luana expressou a esperança de que a colega de profissão teria mudado sua perspectiva. Entretanto, parece que a apresentadora ainda mantém ressentimentos do episódio. Até o momento, Carolina não se pronunicou sobre a declaração de antiga colega de trabalho, com quem estreou na novela "Sex Appeal" em 1993