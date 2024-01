Irmã de Deniziane abre o jogo sobre romance com Matteus no BBB: 'Surpresa'

Irmã gêmea da sister do BBB 24, Deniziene contou se aprova o romance que surgiu no reality, em entrevista à CARAS Brasil

Após dias de flertes e investidas, Deniziane (29) e Matteus (27) formaram o primeiro casal do BBB 24. Gêmea da fisioterapeuta, Deniziene (29) conversou com a CARAS Brasil e abriu o jogo sobre o romance da irmã na casa mais vigiada do Brasil.

"Ela estava muito focada no jogo e já havia me falado que não pretendia ficar com ninguém. Eu fiquei surpresa", conta a irmã da sister do BBB 24 . "Mas se aconteceu, que bom que foi com uma pessoa legal e que parece ter princípios irrevogáveis. Gostei muito do Matteus."

Deniziene diz que apoia a relação e já está ansiosa para conhecer o estudante de engenharia agrícola para poder fazer um churrasco gaúcho. Para ela, os dois precisam apenas tomar cuidado para não se perder em relação ao jogo.

Leia também: Tia defende MC Bin Laden após rótulo de fofoqueiro no BBB 24

Deniziane e Matteus protagonizaram o primeiro beijo do BBB 24 na madrugada do último domingo, 28. Os dois estavam trocando carinhos após o show de Zeca Pagodinho (64) e outras atrações, e não resistiram. O beijo foi aplaudido pelos demais brothers e, depois, os dois foram para o edredom.

Antes, os dois não queriam se envolver românticamente para não atrapalhar o jogo, em questão de aliados. No entanto, chegaram à conclusão que isso não seria um problema, já que o estudante de engenharia agrícola havia entrado definitivamente para o grupo do Quarto Fada.

"O que me preocupava em relação à gente era justamente isso. Eu sempre frisei que eu iria entrar aqui priorizando as minhas amizades, tanto que é que eu não queria me relacionar, mas tava impossível", disse Deniziane na ocasião.

Após os beijos, Matteus se envolveu em uma discussão com Leidy Elin e Deniziane saiu em defesa do affair. Para a irmã gêmea, isso é uma atitude que a fisioterapeuta tomaria fora da casa, provando que sempre prioriza seus amigos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

"Anny é completamente leal as suas amizades. Ela detesta injustiça, não consegue ser imparcial quando envolvem situações que ela julga injustas. Ela faria isso por qualquer pessoa que ela tem troca na casa", afirma.

CONFIRA BEIJO DE DENIZIANE E MATTEUS NO BBB 24: