BBB24: Deniziane e Matteus dão o primeiro beijo em festa; veja

O primeiro casal do BBB 24 está formado! Depois de muitas trocas de carinhos embaixo do edredom e declarações, Matteus e Deniziane finalmente se beijaram pela primeira vez neste domingo, 28.

O beijo aconteceu durante a festa, que teve Zeca Pagodinho e Pretinho da Serrinha como atrações musicais. No entanto, o single "Posturado e Calmo", de Leo Santana, estava tocando no momento. Ansiosos com esse momento, a casa correu para ver tudo de pertinho. Em volta do casal, os brothers gritam, comemoram e ficam boquiabertos com o beijo. "Agora também não para mais", brinca Alane, enquanto o casal segue se beijando.

Rolou até trocadilho com o apelido de Matteus, nascido e criado na cidade de Alegrete (RS). "Solteira não, Alegrete", gritam os brothers comemorando.

Depois do beijo, Matteus e Deniziane permaneceram bem próximos durante a festa. Eles dançaram e seguiram em clima de romance até o início da manhã. Quando foram para o quarto dormir, Deniziane e Matteus decidiram dividir a cama. Eles se beijaram mais vezes e chegaram a movimentar o edredom com carícias.

Davi fala sobre fofoca dentro da casa e dispara: 'O pau vai quebrar'

Isabelle e Davi continuaram debatendo sobre o assunto do possível acordo do Anjo que o brother propôs para Alane, até altas horas neste último sábado, 28. O motorista de aplicativo afirma que essa fofoca só começou parar arrumarem motivo de voto dentro da casa mais vigiada do Brasil:

"Levantaram essa conversa agora para ter mais um motivo e mais uma fofoca para poder amanhã no Sincerão ou depois falarem mais, estou bem posicionado em relação a isso", disse o brother.

O brother segue falando: "Podem falar o que quiser ou pensar o que quiser. Quem bota pra fora para mim é o público. Eles têm a força de botar a gente no Paredão, se a gente não for Líder e não for Anjo, eles podem se reunir e botar no Paredão, mas quem tira é o público".

Davi ainda afirma que irá se posicionar fortemente. "O pau vai torar. O pau vai quebrar, porque eu não sou de levar desaforo pra casa, então estou bem preparado pro Sincerão segunda-feira e depois do Sincerão estou preparado também".