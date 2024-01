BBB24: Davi fala sobre fofoca dentro da casa e dispara: 'O pau vai quebrar'

Após discutir com Isabelle, sua aliada dentro do jogo; Davi comenta que está pronto para o Sincerão desta segunda-feira, 29

Isabelle e Davi continuaram debatendo sobre o assunto do possível acordo do Anjo que o brother propôs para Alane, até altas horas neste último sábado, 28. O motorista de aplicativo afirma que essa fofoca só começou parar arrumarem motivo de voto dentro da casa mais vigiada do Brasil:

"Levantaram essa conversa agora para ter mais um motivo e mais uma fofoca para poder amanhã no Sincerão ou depois falarem mais, estou bem posicionado em relação a isso", disse o brother.

O brother segue falando: "Podem falar o que quiser ou pensar o que quiser. Quem bota pra fora para mim é o público. Eles têm a força de botar a gente no Paredão, se a gente não for Líder e não for Anjo, eles podem se reunir e botar no Paredão, mas quem tira é o público".

Davi ainda afirma que irá se posicionar fortemente. "O pau vai torar. O pau vai quebrar, porque eu não sou de levar desaforo pra casa, então estou bem preparado pro Sincerão segunda-feira e depois do Sincerão estou preparado também".

Davi e Isabelle discutem após sister expor proposta

A discussão começou após Alane revelar para a cunhã-poranga que o motorista de aplicativo queria lhe dar a imunidade caso vencesse a Prova do Anjo. A amazonense ficou incrédula ao descobrir a história, já que está na mira do líder, MC Bin Laden.

Na cozinha da casa do BBB 24, a bailarina contou a situação para Isabelle e Marcus Vinicius. "Ele chegou para mim, falou assim: 'Acho que você está ameaçada. Se eu ganhar o Anjo, eu vou lhe dar, porque acho que você está ameaçada. E aí, se você ganhar, você me daria'", contou a sister. "Eu não estou acreditando nisso", comentou a dançarina.

Alane seguiu o relato. "Eu falei: 'Eu te agradeço, mas eu tenho outros focos'", disse ela, que acreditava que o brother tinha acertado a decisão com a aliada. "A gente imaginava que ele já tinha falado contigo antes", falou a bailarina. "Achei bem chato", confessou Marcus.

Isabelle, então, chamou Davi e o questionou. "Você falou que se você ganhasse o Anjo você daria para ela?", perguntou. "Falei. Falei com você", respondeu ele. "Não, isso você não me contou. Como você daria para ela se eu era alvo? Se eu ia dar o meu Anjo para você?", indagou.