Igor Rickli emociona com desabafo sobre Aline Wirley: 'Eu confio'

Marido de Aline Wirley, o ator Igor Rickli faz declaração potente sobre a personalidade da esposa ao vê-la voltar de um paredão do BBB 23: 'Te vejo na final'

O ator Igor Rickli (39) emocionou os seguidores na madrugada desta quarta-feira, 29, ao fazer uma homenagem especial para a esposa, a cantora Aline Wirley (41). O desabafo dele aconteceu nas redes sociais após ela voltar de um paredão do BBB 23, que teve a eliminação de Gabriel Santana. O artista fez questão de destacar os pontos fortes da personalidade da esposa e sua presença no reality show.

"Aline é a deusa da minha vida. Alguém que me ensina diariamente a ver o mundo com mais AMOR e me livra da culpa de não ser o que se espera que eu seja. Eu nunca vou cansar de afirmar e reafirmar o quanto minha mulher é GIGANTE, inteligente, encantadora, linda, brilhante e poderosa", disse ele.

E completou: "Aprendo com os passos dela e vejo com muita admiração como sua simples presença é capaz de iluminar um ambiente e tocar as pessoas… Eu confio na força da Aline, confio na SABEDORIA dela, vejo o crescimento dela e sou grato a ela pelo meu crescimento e por abraçar com tanta dedicação a responsabilidade de criar um menino tão amoroso e inteligente… Aline flui como um rio, ora calma, ora furiosa, mas sempre em movimento, mutável, VIVA. É uma força da natureza que me apaixona e inspira todos os dias".

Por fim, ele demonstrou o seu desejo de ver a esposa conquistando ainda mais no Big Brother Brasil. "Te vejo na final, meu amor!", comentou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IGOR RICKLI CHRISTÓFORO (@igorrickli)

Igor Rickli faz homenagem para ator da Globo

Há poucos dias, o ator Igor Rickli (39) fez uma declaração especial para o ator Ícaro Silva (36) e revelou detalhes sobre a relação dele com a sua família."Quem é @icaro na nossa vida? Eu e Aline já combinamos que se qualquer coisa acontecer e a gente não estiver mais aqui, é simplesmente ELE que vai levar nosso filho onde ele tem que chegar, confiamos demais nele”, revelou.

“Ele é de casa. É padrinho do Antônio, Irmão de Alma REAL da Aline, um dos amigos mais preciosos que a vida me trouxe e se tornou MEU IRMÃO TB!!! Ele me inspira tanto. Tenho tanto orgulho do bicho rebelde, do artista potente, da capacidade criativa e de astralizar qualquer ambiente. Eu te amo amigo, nossa família te ama e deseja ver você voar até o SOL tranquilo porque a gente tá aqui fazendo tua rede. E não, ele não é nossa marmita… poderia… SIM. mas não é… nem todo mundo entende o que é amor fraterno de verdade. FELIZ TRANSLAÇÃO nosso amorzão!”, finalizou.