Igor Rickli abre o jogo sobre relação com ator da Globo: “Nosso amorzão”

Em um casamento aberto com Aline Wirley do BBB 23, Igor Rickli esclarece relação com ator da Globo

Igor Rickli (39) surpreendeu ao compartilhar uma declaração para Ícaro Silva (36) em seu Instagram na última quinta-feira, 23. O marido de Aline Wirley (41), que está confinada no BBB 23, parabenizou o ator da Globo por seu aniversário e brincou com os boatos de um possível relacionamento a três, já que mantém um casamento aberto com a cantora.

Com um álbum de fotos ao lado de Ícaro, Igor iniciou o texto falando sobre a importância da amizade: "Quem é @icaro na nossa vida? Eu e Aline já combinamos que se qualquer coisa acontecer e a gente não estiver mais aqui, é simplesmente ELE que vai levar nosso filho onde ele tem que chegar, confiamos demais nele”, revelou.

“Ele é de casa. É padrinho do Antônio, Irmão de Alma REAL da Aline, um dos amigos mais preciosos que a vida me trouxe e se tornou MEU IRMÃO TB!!! Ele me inspira tanto. Tenho tanto orgulho do bicho rebelde, do artista potente, da capacidade criativa e de astralizar qualquer ambiente”, Igor se derreteu pelo amigo, que é padrinho de seu filho com Aline.

Por fim, ele esclareceu a relação: “Eu te amo amigo, nossa família te ama e deseja ver você voar até o SOL tranquilo porque a gente tá aqui fazendo tua rede. E não, ele não é nossa marmita… poderia… SIM. mas não é… nem todo mundo entende o que é amor fraterno de verdade. FELIZ TRANSLAÇÃO nosso amorzão!”, brincou ao negar os boatos.

