Atualidades / Desabafo

Marido de Aline Wirley relembra acusações no início da relação: "Fachada”

Igor Rickli revela que lidou com ofensas pesadas no início do relacionamento com Aline Wirley, confinada no BBB 23

CARAS Digital Publicado em 21/03/2023, às 16h27

Marido de Aline Wirley relembra acusações no início da relação - Reprodução/Instagram