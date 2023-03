BBB23: Aline se choca ao descobrir a verdade: "Não estou vendo o que deveria"

Aline se choca após o Jogo da Discórdia e descobre o que o público já notou faz tempo

A sister Aline Wirley foi às lágrimas no BBB23 na madrugada desta terça-feira (21). É que caiu a ficha da cantora após o Jogo da Discórdia: ela finalmente percebeu que há uma diferença na forma com que o comportamento de negros e brancos repercutem na casa.

Muito abalada, ela conversou com Sarah Aline. "Talvez eu não esteja vendo o que eu preciso ver . De repente, entrei em um lugar esquisito de sentimento", disse ela introduzindo o assunto. "Será que eu não estou vendo o que deveria?", se questionou a sister.



Sarah então acolheu a cantora que seguiu desabafando. "É f*da. Porque, no nosso lugar [de pessoas pretas], eu sinto que às vezes pode soar como algo que 'não quero ver', como conivência, omissão. Ou se a gente levanta a bandeira, aí entra numa 'militância chata'. Só agora eu percebi isso", disse.



Sarah lembrou para Aline que essa sempre será uma questão ao longo da vida das duas. "É a pressão que a gente tem dentro e fora daqui", defendeu. A esposa de Igor Rickli então seguiu desabafando. "É uma sensação de que talvez, dentro da constelação que eu tô com Fredinho, com a Bruna, com a Amandinha, que são pessoas brancas, de alguma maneira eu não esteja vendo coisas que eu precise ver . Entrei num lugar esquisito de sentimento e de sensação", disse.



Sarah compreendeu. "O que eu posso oferecer agora, nessa circunstância, é estar aqui, te ouvir e se fortalecer. Também não tenho muitas respostas, mas estou aqui para transformar esse sentimento em atenção juntas. Mas não quero que você fique tão pesada como você está. Sei que é um peso, mas é injusto com a gente", disse.

FRENTE A FRENTE

Após o Jogo da Discórdia, Bruna Griphao (24) e Domitila Barros (38) aproveitaram o jantar que ganharam durante a dinâmica na noite de segunda-feira, 20, para esclarecer algumas questões do jogo.

Depois de ter indicado a Miss Alemanha ao paredão, a atriz ressaltou que não quer fazer perseguição com a sister no confinamento. "Quando eu dei a plaquinha de 'não ganha', dei meio porque não tinha para quem dar. Acho que você é uma jogadora forte, consigo visualizar o seu lado positivo. Só que, ao mesmo tempo, visualizo um outro lado em você que me causa estranheza", disse sobre o Jogo da Discórdia.