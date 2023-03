Globo antecipa saída de Dania do BBB23 e público detona: "Ridículo"

Globo antecipa saída de Dania que deixa a casa aos prantos; público não gostou

A saída de Dania Mendez do BBB23 surpreendeu os telespectadores nesta sexta-feira, 17. É que ela pode ter deixado o reality muito antes do previsto pela produção. Isso porque a volta da sister contraria o que o próprio Tadeu Schmidt disse quando ela entrou na casa.

No anúncio do intercâmbio, o apresentador revelou que a mexicana estaria presente na formação do próximo Paredão e que decidiria qual era o Poder Curinga arrematado por Alface - se ele teria um voto duplo ou um voto nulo.

Portanto, faria sentido que ela ficasse no programa até, pelo menos, o domingo. A saída da sister na tarde desta sexta-feira (17) gerou surpresa nas redes sociais. "Não concordamos, não pedimos, ela não pediu, ela não quis, não tem motivo nenhum pra ela voltar", alfinetou um. "Nossa, ridículo. Depois de tudo que ela passou deveria ter experiências mais positivas", opinou outro.

Veja:

Dania Mendez foi avisada que deixará o #BBB23 antes do tempo previsto.pic.twitter.com/7yfQdiFa1n — PAN (@forumpandlr) March 17, 2023

Relembre como foi a declaração de Tadeu Schmidt ao expulsar os brothers

Na noite de quinta-feira, 17, o apresentador Tadeu Schmidt abriu o programa ao vivo do BBB 23 com a expressão séria e logo chamou as imagens da festa do líder da madrugada anterior. Depois de exibir tudo o que aconteceu na celebração, ele também exibiu a conversa de Dania Mendez com a produtora do reality show La Casa de Los Famosos no confessionário. Na sequência, ele foi direto falar com o pessoal da casa e anunciou a expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato.

"Estou aqui para falar de algo bem desagradável. Nós temos na nossa casa uma convidada, uma visitante. Uma pessoa que veio de outro país. Mas, acima de tudo, uma mulher. E, como todas as mulheres, merece respeito absoluto. Nós conversamos com a Dania [muito obrigado, Dania, pelos esclarecimentos]. Mas a partir de tudo que vimos e ouvimos, eu estou aqui para dizer que nós não gostamos do que vimos ontem. Sapato e Guimê passaram do ponto. É preciso tomar cuidados com os limites aqui e fora daqui. Assim, por contrariar as regras do programa, Guimê e Sapato estão eliminados do BBB 23", disse ele.