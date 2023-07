Ex-BBB Gustavo Benedetti abre o jogo sobre rumores de namoro: “Uma querida”

O ex-BBB Gustavo “Caubói” comentou sobre os rumores de um suposto namoro após postar foto com médica

Nesta quarta-feira, 19, Gustavo Benedetti veio a público comentar sobre os rumores de que estaria vivendo um novo affair. O ex-BBB que se envolveu com a jogadora de vôlei Key Alves durante o reality show, abriu o jogo sobre este suposto novo romance.

Tudo começou quando o fazendeiro que participou do BBB 23 surgiu ao lado de uma mulher de cabelos morenos acompanhando o show do comediante Igor Guimarães em Orlando neste último sábado, 16. Logo após a foto ser divulgada, as especulações de um namoro começaram. A suposta nova namorada do “caubói”, como era chamado no reality, é médica e se chama Amanda Santos.

Quando as imagens chegaram a um perfil de fofoca no Instagram, Gustavo usou seu perfil nas redes para se manifestar sobre as notícias do suposto affair. O ex-BBB negou qualquer romance com Amanda.

“Oi! Não tá rolando nada! Amanda é filha de um casal da minha cidade que são meus amigos do coração, ela é uma querida que me ajudou a preencher o formulário do visto, nunca havíamos nos encontrado antes, ela estava aqui em Orlando com o irmão e passeamos no parque. Nunca fiquei com ela. Fim. Quando estiver namorando, vocês não terão dúvidas, prometo”, declarou Gustavo.

Nos comentários, seguidores divergiram nas opiniões sobre Gustavo. Uma parte apoiou o ex-BBB e afirmou que ele não precisava se justificar ou desmentir affairs. “Moço, pode ficar com quem você quiser, não precisa explicar não”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Cúmulo é ele precisar se explicar sobre as bocas que ele beija”.

Porém, muitos espectadores do BBB se lembraram que, ele quis encerrar o relacionamento com Key Alves após o término do reality show. Alguns seguidores e fãs de Key o acusaram de não assumir seus relacionamentos. “E ele assume alguma coisa na vida? Pessoal, esqueçam, esse aí não assume seus BOs”, escreveu uma seguidora. Outra ainda criticou: “Surpresa eu ficaria se um dia ele assumisse algo. Nem é questão de satisfação, mas tudo que sai desse macho ele nega e finge de coitadinho”.

Em seus stories, Gustavo voltou a negar qualquer relacionamento com a médica. “Eu não fiquei com ela e muito menos estou namorando com ela”, reforçou. O ex-BBB ainda brincou com seus seguidores: “Turma, vocês têm que me ajudar a desencalhar aí! Toda semana vocês arrumam uma namorada diferente pra mim, aí fica difícil pro meu lado”.

Reprodução: Instagram

Gustavo Cowboy fala sobre suposto romance pic.twitter.com/NuPEqAmLsO — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) July 20, 2023

