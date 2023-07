Após viagem ao Amazonas, ex-BBB Vyni revela sonho: "Misto de emoções"

Em depoimento à CARAS Brasil, ex-BBB Vyni relatou como experiência no Amazonas foi importante para resgatar memória

Depois de ter vivido uma experiência única em sua viagem ao Amazonas, o ex-BBB Vyni (22) confessou ter redescoberto uma paixão antiga. Em depoimento à CARAS Brasil, o influenciador abriu o coração sobre o sonho de seguir a carreira de apresentador.

"Eu amo o Amazonas. Amo como ele me relembrou o quanto eu desejo ainda trabalhar com turismo na internet, quem sabe até um programa de viagens em paralelo à atuação, algo que eu sempre falei sobre, mas eu que eu mesmo havia esquecido. É um misto de emoções e de sensações que fazem com que eu o considere um lar", disse.

A viagem de Vyni ao estado foi para participar do Festival Folclórico de Parintins. Segundo ele, a festa pode ser considerada o maior espetáculo da terra: "Sem a menor dúvida, o maior espetáculo a céu aberto do mundo fica em Parintins".

"É literalmente uma magia, algo fora e ao mesmo tempo tão dentro da realidade. Parintins é onde a cultura dos povos da floresta resiste e se reinventa. É lugar de brincar o boi. É sem dúvidas o lugar onde mais recebo amor e carinho das pessoas".

Ele completou dizendo que os fãs amazonenses são um dos mais carinhosos nas redes sociais e fazem questão de mandar milhares de mensagens. "Queria poder mostrar as milhares de mensagens de carinho que recebo nas redes quando estou no Amazonas", contou.

"As pessoas me agradecem por divulgar esse acontecimento, e faço de coração, faço o que toda a mídia deveria fazer: valorizar a cultura do país", disse ele, que nas últimas semanas fez uma série de postagens sobre sua viagem.

Em tempo, Vyni está investindo em sua carreira de ator. Em entrevista à CARAS, ele afirmou que o sucesso conquistado no BBB 22 foi importante para ele conquistar sua independência financeira, fator importante para ele conseguir realizar sonhos pessoais.

"Agora que eu estou tendo uma condição melhor, estou aproveitando para fazer tudo que eu posso, teatro, dança, ainda não comecei o canto mas já quero começar também... e está sendo uma experiência incrível", afirmou Vyni.