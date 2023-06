Ex-BBB Vyni corre atrás de sonho antigo e mira carreira de ator: 'Sempre quis'

Em entrevista à CARAS Brasil, Vyni revelou que iniciou um curso de atuação; o ex-BBB sempre sonhou em seguir carreira artística

Vyni (25) está correndo atrás de um sonho antigo: ele decidiu mirar na carreira de ator. Em entrevista à CARAS Brasil, o ex-BBB revelou que começou a fazer curso de teatro e que seu maior foco é televisão e cinema, mas recentemente se apaixonou pelo teatro musical. "Sempre quis", declarou ele.

O influenciador nasceu em Crato, no Ceará. Ele contou que não tinha condições de fazer aulas de teatro e que em sua cidade não havia incentivo para as artes no geral. "Algo tão necessário que ainda é tão negligenciado, que é a cultura brasileira. Agora que eu estou tendo uma condição melhor, estou aproveitando para fazer tudo que eu posso, teatro, dança, ainda não comecei o canto mas já quero começar também... e está sendo uma experiência incrível", afirmou Vyni.

"Sempre quis na verdade esse que carreira nesse ramo no na atuação seja no teatro seja na televisão. Meu foco maior é a TV e cinema, mas no teatro também, no teatro musical sobretudo que eu vi esse ano nunca tinha visto!". O ex-BBB está cursando teatro no Ateliê Marcio Mehiel, em São Paulo. Ele também encara um novo momento de reestruturação de imagem, sob a orientação dos profissionais Dennis Ayres e Nathalia Zalaf.

"Preciso estudar bastante, já estou no caminho e também aplicar na minha vida, porque a técnica que a gente aprende no curso é tanto para as câmeras, para a atuação normal, quanto para para a vida. Todo mundo deveria fazer teatro", disparou ele.

NOVO PODCAST E PROJETO CULTURAL

Vyni também revelou que vai lançar um podcast em um formato inédito. "Não posso dar muito detalhe porque ainda tá tá na fase da montagem, mas está vindo aí um podcast super legal, super diferente, de uma forma que eu acredito que ainda não tenha essa forma de fazer um podcast! Eu pedi para que seja de uma maneira diferente".

O ex-BBB ainda falou sobre um projeto relacionado à cultura do Brasil. "A gente é tão rico em cultura, de tantos costumes, tradições música, culinária, religiões, é tudo tão lindo, mas a gente às vezes nem conhece!", afirmou ele.

"Eu quero dar início a esse projeto lá na região norte do Brasil com o foco específico para iniciar lá no Amazonas com o Festival de Parintins que eu já presenciei ano passado e esse ano eu quero ir de uma forma mais profissional para captar tudo em audiovisual de uma maneira bem bacana para mostrar para o brasileiro as nossas riquezas, que é legal viajar para fora, mas também é legal olhar para dentro".