Novo amor? Ex-BBB Gustavo surge pela primeira vez com suposta namorada

Ex-BBB Gustavo surge pela primeira vez com suposta namorada; os dois conferiram show do humorista Igor Guimarães em Orlando

O ex-BBB Gustavo Benedeti fez a primeira aparição com sua suposta namorada em um show realizado na noite deste sábado, 16. Na foto, ele aparece agarradinho com a médica Amanda Santos. Os dois foram ao show do humorista Igor Guimarães em Orlando, na Flórida.

A apresentação do humorista reuniu famosos que também conferiram performances de Arianna Nutt e das gêmeas Viviana e Ane Freitas, no suntuoso teatro Steinmetz Hall. A cantora Luka, a atriz Daniela Valente e o marido Christiano Cochrane também estiveram presentes na plateia.

O humorista se apresentou para centenas de brasileiros e norte-americanos que lotaram o espaço para conferie o show. A turnê é produzida pela BIS Entertainment e segue com apresentações em Atlanta (21) e Boston (22).

Gustavo Benedeti estava solteiro desde o curto affair que viveu com Key Alves durante o BBB23. Desde então, o rapaz tem curtido a vida. Mas, nas últimas semanas, rumores indicaram que o lance com a médica é sério. Os dois inclusive são da mesma cidade e também foram flagrados em outros momentos juntinhos por Orlando, na Flórida.

Key Alves revela novos planos da carreira ao anunciar saída do Osasco

Recentemente, Key Alves usou as redes sociais para comunicar aos fãs sua saída do Osasco Voleibol Clube. A jogadora, que participou do Big Brother Brasil 23, revelou que pretende se dedicar ao entretenimento.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital postou uma sequência de fotos em que aparece jogando e também com as colegas de equipe, e agradeceu por ter realizado seu sonho de ser uma jogadora profissional.

"Gostaria de começar agradecendo esse time lindo do Osasco Voleibol Clube que me proporcionou momentos únicos e inesquecíveis. Ali eu conheci as maiores atletas, aquelas que eu via na TV sabe? Entrei dois anos de mão dada com a minha ídola para os jogos. Eu realmente sou eternamente grata a tudo isso. Obrigada meninas, comissão técnica, todos mesmo", afirmou no começo do texto.