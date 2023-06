Key Alves revela novos planos na carreira ao anunciar saída do Osasco

A jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves oficializou a saída do Osasco Voleibol Clube e fez um agradecimento ao clube

Na noite desta sexta-feira, 23, Key Alvesusou as redes sociais para comunicar aos fãs sua saída do Osasco Voleibol Clube. A jogadora, que participou do Big Brother Brasil 23, revelou que pretende se dedicar ao entretenimento.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital postou uma sequência de fotos em que aparece jogando e também com as colegas de equipe, e agradeceu por ter realizado seu sonho de ser uma jogadora profissional.

"Gostaria de começar agradecendo esse time lindo do Osasco Voleibol Clube que me proporcionou momentos únicos e inesquecíveis. Ali eu conheci as maiores atletas, aquelas que eu via na TV sabe? Entrei dois anos de mão dada com a minha ídola para os jogos. Eu realmente sou eternamente grata a tudo isso. Obrigada meninas, comissão técnica, todos mesmo", afirmou no começo do texto.

Depois, Key também relembrou a lesão que sofreu no joelho esquerdo, em outubro do ano passado. "O Liberatti era um sonho que se tornou realidade por 2 anos. Vivi de tudo dentro das quadras com vocês, fui Campeã Paulista pela primeira vez e até mesmo uma lesão na qual hoje me faz fora do time", acrescentou.

A ex-BBB completou a postagem falando sobre sua decisão de deixar o clube, mas ressaltou que no futuro pode retornar às quadras. "Hoje eu decidi continuar no entretenimento e TV e tenho certeza que em breve estarei de volta às quadras. Hoje meu ciclo se encerra no Osasco, o time dos sonhos. Obrigada a maior torcida do Brasil de voleibol, vocês são feras. E aos amantes do meu trabalho no voleibol só posso dizer uma coisa, quem sabe um dia um bom filho à sua casa torna! Valeu Osasco", finalizou.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Key (@keyalves)

Key cobre tatuagem que fez para Rodrigo Mussi

A ex-BBB e jogadora de vôlei Key Alves fez uma nova tatuagem em seu corpo. Ela decidiu cobrir a tattoo que tinha feito com o sobrenome do ex-BBB Rodrigo Mussi na época em que ele sofreu um grave acidente de carro em São Paulo após sair do apartamento dela.

A estrela fez um novo desenho para esconder a tattoo anterior e nas redes sociais, ela mostrou que desenhou uma mandala por cima da antiga tatuagem e explicou o significado. "Símbolo da espiritualidade", disse ela ao exibir o resultado.

