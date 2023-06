Ex-BBB Key Alves cobre tatuagem que fez para Rodrigo Mussi

Após escrever o sobrenome de Rodrigo Mussi em seu corpo, Key Alves toma a atitude de cobrir a tatuagem. Veja o que ela desenhou!

A ex-BBB e jogadora de vôlei Key Alves fez uma nova tatuagem em seu corpo. Ela decidiu cobrir a tattoo que tinha feito com o sobrenome do ex-BBB Rodrigo Mussi na época em que ele sofreu um grave acidente de carro em São Paulo após sair do apartamento dela. A estrela fez um novo desenho para esconder a tattoo anterior.

Nas redes sociais, ela mostrou que desenhou uma mandala por cima da antiga tatuagem e explicou o significado . “Símbolo da espiritualidade”, disse ela ao exibir o resultado.

Enquanto estava no Big Brother Brasil 23, Key Alves contou que passou a noite com Rodrigo Mussi em seu apartamento antes dele sofrer o acidente de carro. “Uma das histórias mais pesadas que eu vivi. Ele saiu do Morumbi e me deixou na minha casa. A gente se conheceu, ficou e tal. Ele foi embora depois, com um motorista de aplicativo. O cara dormiu e bateu. Acordei no outro dia e não tinha mensagem dele dizendo que chegou em casa. Eu pedi para ele avisar. Pensei que ele não queria mais falar comigo. Foi minha irmã que me contou o que aconteceu”, disse ela. Na época, ele foi arremessado pelo parabrisa do carro e ficou em estado grave no hospital por algumas semanas até se recuperar.

Ex-BBB Key Alves comenta sobre affair com gringo

A ex-participante do Big Brother Brasil 23 e jogadora de vôlei Key Alves deu uma entrevista para à coluna Leo Dias, do Metrópoles, para se explicar sobre o flagra que seu atual affair suíço teve com outra ficante. O modelo Kevin Lutolf, para quem não sabe, foi visto com outra pessoa, logo após a ex-sister assumir que os dois estavam tendo um lance.

Mas, a ex-BBB afirmou agora que os dois estão solteiros e que não há nada oficial até o momento. "O boy gringo também é solteiro. Ele é modelo, ator, então aparece o tempo inteiro com modelos. Pode ficar tranquilo, ele é solteiro, não converso com ninguém casado", revelou a jogadora de vôlei. "Ele mora muito longe, na Suíça, tem que fazer um passaporte, um visto… Estamos conversando, já tivemos nossa primeira ligação de vídeo, nos conhecendo assim, e talvez ele venha para o Brasil no mês que vem", completou.