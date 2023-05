Key Alves comenta sobre affair gringo com outra: ‘Conversando’

Ex-BBB e jogadora de vôlei Key Alves explica após affair suíço ser visto com outra ficante

A ex-participante do Big Brother Brasil 23 e jogadora de vôlei Key Alves deu uma entrevista para à coluna Leo Dias, do Metrópoles, para se explicar sobre o flagra que seu atual affair suiço teve com outra ficante. O modelo Kevin Lutolf, para quem não sabe, foi visto com outra pessoa, logo após a ex-sister assumir que os dois estavam tendo um lance.

Mas, Key afirmou agora que os dois estão solteiros e que não há nada oficial até o momento. “O boy gringo tambémm é solteiro. Ele é modelo, ator, então aparece o tempo inteiro com modelos. Pode ficar tranquilo, ele é solteiro, não converso com ninguém casado”, revelou a jogadora de vôlei.

“Ele mora muito longe, na Suíça, tem que fazer um passaporte, um visto… Estamos conversando, já tivemos nossa primeira ligação de vídeo, nos conhecendo assim, e talvez ele venha para o Brasil no mês que vem”, comentou Key, falando que a relação se mantém através do celular, porém, Kevin planeja visitar a affair.

Kevin Lufolf, que seria affair de Key Alves, postou um vídeo em que uma mulher aparece em seu quarto de hotel em Cannes pic.twitter.com/is7xh43gXa — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) May 20, 2023

Key Alves abre o jogo sobre possível affair com ator gringo

A mãe está on! A jogadora de vôlei Key Alves, ex-participante do BBB 23, não tem perdido tempo em sua vida de solteira. A famosa confessou que está conhecendo melhor o ator sueco Kevin Lütolf. "Após esse comentário no meu post, passamos a conversar e estamos nos conhecendo melhor", disse ela em depoimento exclusivo à CARAS Brasil. O rolo entre os dois se iniciou após o galã gringo curtir e comentar uma de suas fotos, a qual ele deixou alguns emojis. Ao perceber a interação, Key rapidamente respondeu o comentário retribuindo alguns emojis.

Nas redes sociais, logo a troca de emojis ganhou repercussão e deixou muitos fãs da atleta torcendo para que o romance aconteça. "Key arrasadora de corações gringos", brincou um admirador da beldade, lembrando que ela também fez sucesso com o público do reality Casa de Los Famosos, no México.