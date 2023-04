Gustavo conta para amigos motivo pelo qual terminou com Key Alves: "Não quer"

Fim do mistério! Gustavo conta para amigos porque decidiu terminar o namoro; veja

Após o fim do namoro de Gustavo Benedeti e Key Alves, um mistério está no ar. Afinal, por que os dois decidiram colocar um ponto final no romance?

Segundo informações do colunista Lucas Pasin, de Splash, o fazendeiro confidenciou para amigos próximos o motivo que o fez encerrar o romance com a ex-BBB. Ele teria contado que não estava apaixonado pela sister.

De acordo com o colunista, o brother se sentiu pressionado pelos fãs e teve dúvidas sobre o futuro do relacionamento. "Gustavo disse a pessoas próximas que queria seguir com sua rotina e não ser mais associado à imagem da atleta", disse o colunista.

Ainda de acordo com as informações apuradas pelo jornalista, Key Alves nunca quis terminar com Gustavo - ele decidiu impor sua vontade e comunicou o fim do romance.

DESABAFO DE KEY

Em publicação em nesta terça-feira, 04, Key Alves também falou sobre o término da relação que começou no confinamento. Ela desmentiu a notícia de que teria sido um término amigável e contou que a decisão partiu do fazendeiro.

No início do texto, ela destacou que passou por momentos difíceis após a eliminação do programa, como a morte do avô, lesão de sua irmã, e agora o fim do relacionamento com Gustavo.

"Primeiro a morte do meu avô enquanto eu estava confinada, depois a lesão gravíssima da minha irmã, e agora um término. Essa é a minha vida exposta em 2 meses para o mundo todo. Eu sempre tive que ser forte porque nada foi fácil e nada conquistei de olhos fechados. Sempre foi difícil pra mim, sempre fui julgada, sempre fui humilhada, sempre fui tratada como nada. A diferença é que eu nunca parei, a diferença é que eu sempre lutei…", começou escrevendo.