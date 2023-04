Acabou! Gustavo Benedeti termina namoro com Key Alves após o BBB23

Gustavo Benedeti termina namoro com a sister; ela estaria arrasada após o término

Acabou o namoro entre Key Alves e Gustavo Benedeti após o BBB23. Segundo informações do colunista Leo Dias, os dois decidiram não continuar o relacionamento após o programa.

De acordo com o colunista, amigos próximos dos dois contaram que decisão partiu de Gustavo. Ele já dava indícios de que não queria manter o romance após o programa.

Ainda de acordo com informações, o término aconteceu de forma amigável, embora Key Alves está arrasada com o fim do namoro. Não se sabe o que motivou o fim do romance.

Vale lembrar que na noite desta terça-feira (4), Key Alves publicou uma foto chorando em seu perfil nas redes sociais.

MAIS DRAMA

A ex-BBB Key Alves (23) voltou a falar sobre a grave lesão que sua irmã gêmea sofreu na semana passada durante a disputa do terceiro lugar da Superliga B entre Taubaté e Vinhedo Country Club.

Nesta segunda-feira, 3, a jogadora de vôlei publicou no feed do Instagram algumas fotos em que Keyt Alves (23) aparece chorando após se machucar no jogo, e lamentou a coincidência, já que no ano passado ela também se lesionou durante a partida entre Osasco contra o Pinheiros.

"Eu não sei nem o que te falar Key. Vivemos um momento igualzinho em outubro antes da minha participação do BBB na qual eu me lesionava exatamente uma lesão gravíssima no joelho e hoje vive o mesmo momento ao contrário com você em quadra", lamentou a ex-sister.