Irmã de Key Alves sofre lesão e recebe apoio da ex-BBB: "Contigo até o fim"

Key Alves(23) usou as redes sociais para deixar uma mensagem de apoio para sua irmã gêmea, Keyt Alves (23), que sofreu uma lesão no joelho direito durante a partida entre Taubaté e Vinhedo Country Club nesta última quarta-feira, 29.

Através dos Stories do Instagram, a ex-participante do BBB 23 postou uma foto em que está abraçada com sua irmã à beira da quadra. Na imagem, a líbero do Vinhedo aparece com a perna esticada e com gelo no joelho.

Na legenda, Key deixou uma mensagem de apoio. "Eu te amo e tô contigo até o fim, minha atleta", escreveu a ex-sister, que também sofreu uma lesão no joelho antes de entrar para o reality da TV Globo.

Vale dizer que o time de Keyt acabou perdendo a partida no tie-break por 3 seats a 2. As duas equipes disputaram o terceiro lugar da Superliga B, a segunda divisão do principal torneio de voleibol do Brasil.

Confira a mensagem de Key Alves para a irmã:

Key Alves com a irmã gêmea - Reprodução/Instagram

Key agradece apoio após falecimento do avô

Recentemente, Key Alves usou as redes sociais para agradecer as mensagens de carinho que recebeu dos seguidores após o falecimento de seu avô, seu José. Ela postou uma foto segurando alguns buquês de flores e confessou que está sendo muito difícil para ela lidar com perda do avô.

A ex-BBB ainda aproveitou para comemorar os 9 milhões de seguidores que conquistou em seu perfil oficial no Instagram. "Obrigada por todas as mensagens, presentes e carinho, vocês são incríveis 9 MILHÕES. Ainda está sendo muito difícil para mim mas vou conseguir me reerguer. Pra quem me conhece, minha família é minha vida e é como se tivesse tirado uma peça do meu quebra cabeça do meu coração. Seja forte e corajoso e tenha fãs como os meus são inexplicáveis obrigada Brasil", escreveu.

