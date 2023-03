Ex-BBB Key Alves agradece apoio dos fãs após o falecimento do avô: "Está sendo muito difícil"

A jogadora de vôlei Key Alves falou sobre a perda do avô e agradeceu as mensagens de carinho dos 9 milhões de seguidores

Nesta segunda-feira, 27, a ex-BBB Key Alves (23) usou as redes sociais para agradecer as mensagens de carinho que recebeu dos seguidores após o falecimento de seu avô, seu José.

A jogadora de vôlei compartilhou uma foto segurando alguns buquês de flores e confessou que está sendo muito difícil para ela lidar com perda do avô.

Além disso, ela aproveitou para comemorar os 9 milhões de seguidores que conquistou em seu perfil oficial no Instagram. "Obrigada por todas as mensagens, presentes e carinho, vocês são incríveis 9 MILHÕES", comemorou a ex-BBB.

Em seguida, Key falou sobre a morte de seu José. "Ainda está sendo muito difícil para mim mas vou conseguir me reerguer. Pra quem me conhece, minha família é minha vida e é como se tivesse tirado uma peça do meu quebra cabeça do meu coração. Seja forte e corajoso e tenha fãs como os meus são inexplicáveis obrigada Brasil", finalizou.

O avô da ex-BBB faleceu no dia 19 de março, e na ocasião ela estava confinada na Casa do Reencontro do BBB 23. Após deixar a competição, Key recebeu a notícia e prestou uma homenagem nas redes sociais. "Eu não sei dizer o que sinto nesse momento. Ânsia. Angústia. Tristeza. Dor. Tudo! Saber que ele se foi comigo lá dentro confinada me mata! Mas me conforta também porque era o sonho dele me ver lá dentro e tenho certeza que ele se foi orgulhoso e em paz!", começou.

Depois, a jogadora contou que conseguiu ver o avô antes de viajar para o México, quando ficou confinada no reality La Casa dos Famosos. "Antes do México tive a oportunidade de ir me despedir dele, até nisso Deus é maravilhoso e ele estava tão feliz por ver eu mudando a vida da nossa família. Me desculpa, vô por não ter dado tempo de fazer a piscina que o senhor sonhava, de não ter te levado pra andar de avião e só eu sei a emoção que foi a primeira vez que te levei pra ver a praia… juro que dor! NADA que está acontecendo hoje na minha vida é por acaso e NADA que está acontecendo hoje me abala mais que isso! Minha família meu TUDO! Eu estou chegando, vô, pra te visitar com flores", finalizou.

Confira a publicação de Key Alves:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Key Alves (@keyalves)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!