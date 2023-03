Key Alves lamenta morte do avô e cita o BBB: ''Era o sonho dele me ver lá dentro''

Ex-sister do BBB 23, Key Alves presta homenagem ao descobrir morte do avô após o confinamento e fala sobre o reality show

A ex-sister Key Alves (23) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 24, para prestar uma homenagem ao seu avô, que faleceu enquanto ela estava confinada no BBB 23.

Seu José morreu no último domingo, 19. Ao voltar da Casa do Reencontro do reality show, a jogadora de vôlei recebeu a notícia da morte do avô pelos familiares. Em seu perfil no Instagram, Key fez uma declaração se despedindo.

"Eu não sei dizer o que sinto nesse momento. Ânsia. Angústia. Tristeza. Dor. Tudo! Saber que ele se foi comigo lá dentro confinada me mata! Mas me conforta também porque era o sonho dele me ver lá dentro e tenho certeza que ele se foi orgulhoso e em paz!", iniciou escrevendo.

Em seguida, Key disse que antes de embarcar para o México, para participar do reality La Casa de Los Famosos, conseguiu visitar Seu José. "Antes do México tive a oportunidade de ir me despedir dele, até nisso Deus é maravilhoso e ele estava tão feliz por ver eu mudando a vida da nossa família. Me desculpa, vô. por não ter dado tempo de fazer a piscina que o senhor sonhava, de não ter te levado pra andar de avião e só eu sei a emoção que foi a primeira vez que te levei pra ver a praia… juro que dor! NADA que está acontecendo hoje na minha vida é por acaso e NADA que está acontecendo hoje me abala mais que isso! Minha família meu TUDO! Eu estou chegando, vô, pra te visitar com flores", finalizou na legenda. Key também mudou a sua foto de perfil para uma imagem de luto.

Confira o post de Key Alves sobre a morte do avô:

Irmã de Key Alves fala de tratamento: ''Vai acontecer''

A jogadora de vôlei Keyt Alves enviou um recado carinho para a irmã, Key Alves, que não vou venceu a repescagem do BBB 23 nesta semana e voltará para casa. Ela contou que apoia a irmã em tudo e que ela deverá fazer sessões de terapia após o reality show.

Em um post no Instagram, a irmã de Key disse palavras carinhosas. "Vou cuidar de você até depois do fim, porque é isso que os irmãos devem fazer. A sua coragem é admirável. Eu te amo irmã", disse ela.

E completou: "Obrigada por tudo, chaveirinhos, vocês vão ser pra sempre da família Ramalho. Agora é hora de cuidar da Key. E de vocês também que sempre defenderam a Key. Enfim, a terapia vai acontecer".

