Ex-BBB Davi Brito revela a verdade sobre encontro com influencer após separação

Ex-BBB Davi Brito é questionado sobre os rumores de affair com influenciadora digital após sair do reality show da Globo

O ex-BBB Davi Brito reagiu aos rumores de que poderia ter vivido um affair com a influenciadora digital Barbara Contreras. Os dois se encontraram no condomínio onde ele mora na Bahia e até foram vistos em um jantar em um restaurante. Porém, ele garantiu que é apenas amizade e eles não se envolveram.

"Era amizade, amiga mesmo, fomos lá (no restaurante) conversar, nada de mais. Agora estou focado na minha carreira, em seguir com os planos que eu tenho na minha vida. Acho que a parte de relacionamento vai acontecendo naturalmente, sem forçar nada. Tenho 21 anos, novinho, cheirando a leite ainda, então acho que está cedo. Agora é focar no que tenho que focar e deixar acontecer", disse ele ao Jornal O Globo.

Davi ainda comentou sobre como anda a sua vida após se tornar milionário no Big Brother Brasil. "Está sendo bastante bacana. Estou aproveitando as oportunidades, fazendo meus planos e projetos. Aonde eu vou as pessoas realmente gostam muito de mim, me abraçam bastante. Elas compraram a minha história. Estou aproveitando para curtir um pouco, espairecer, descansar e relaxar", contou.

E a faculdade do Davi?

Campeão do BBB 24, da Globo, Davi Brito saiu do reality show falando que iria entrar na faculdade de medicina, já que ganhou uma bolsa de estudos durante o reality show. Porém, ele terá que cumprir uma exigência para fazer a sua matrícula.

De acordo com o site Contigo!, Davi precisará passar pelo processo do vestibular para conquistar a sua vaga no curso ou apresentar a sua nota do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e ver se será classificado para a turma. A universidade deverá entrar em contato com ele em breve para explicar a situação.

“Ele precisará cumprir os requisitos legais de ingresso para sua gradução (prestar vestibular ou ser classificado utilizando a nota do Enem)”, informou a assessoria da universidade Estácio. Portanto, ainda não existe uma previsão de quando Davi vai, de fato, entrar na universidade.

Vale lembrar que o curso universitário de medicina costuma durar seis anos, com disciplinas teóricas e práticas.